Soloviov, propagandistul favorit al lui Putin, cere bombardarea bazelor militare din Europa, inclusiv din România (VIDEO)

Cel mai important propagandist de la Kremlin, Vladimir Soloviov, a cerut ca țările care trimit ajutor militar sau facilitează drumul acestuia în țara invadată de Rusia să fie atacate, indicând bazele militare din Europa, inclusiv cele din România.

”Dar poate că e timpul să le explicăm celor din Vest, care devin tot mai obraznici pe măsură ce vorbim, că bazele în care îi antrenează în prezent pe ucraineni, cele din Franța, Polonia, Germania, Marea Britanie – poate ar trebui să le spunem că noi considerăm ținte legitime aerodromurile poloneze unde aterizează avioane cu ajutorul SUA și al Marii Britanii, bazele din România și așa mai departe? Nu vedeți acum, din nou și din nou, că ei extind raza de acțiune și complexitatea armelor furnizate?”, i-a întrebat Soloviov pe specialiștii pe care îi avea invitați în studio.

„Ei bine, am spus deja că tot ceea ce intră pe teritoriul ucrainean este o țintă legitimă, dar efectuarea de lovituri pe teritoriul statelor membre NATO înseamnă, desigur, declararea războiului împotriva acestora”, i-a răspuns expertul militar Evgheni Bujinski.

Însă Vladimir Soloviov a încercat să găsească o ”portiță” pentru a nu fi activat articolul 5 al tratatului nord-atlantic și spune că aerodromurile poloneze ar putea fi atacate de pe teritoriul Ucrainei, din vest sau din regiunea Harkov pe care Rusia „nu a eliberat-o”.

An interesting exchange on Russian state TV the other night 1/2

Host Vladimir Solovyov calls for strikes on military sites across Europe where Ukrainian troops are being trained, but military expert Yevgeny Buzhinsky retorts that this would mean declaring war on Nato

— Francis Scarr (@francis_scarr)