Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un și una dintre cele mai influente figuri ale regimului de la Phenian, a criticat dur exercițiile militare comune desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud. Oficialul nord-coreean a condamnat, totodată, loviturile americano-israeliene asupra Iranului, pe care le-a descris drept un act de agresiune ilegal.

Phenianul reacționează la exercițiile militare „Freedom Shield”

Coreea de Sud și Statele Unite au lansat luni exercițiile militare anuale de primăvară denumite „Freedom Shield” („Scutul libertății”). Manevrele militare, programate până pe 19 martie, implică aproximativ 18.000 de soldați sud-coreeni și un număr încă necunoscut de militari americani, scrie Agerpres.

Exercițiile au loc într-un context internațional tensionat, marcat de conflicte armate în mai multe regiuni ale lumii. Kim Yo Jong a declarat că aceste manevre sunt organizate „într-un moment critic în care structura mondială de securitate se prăbușește rapid și izbucnesc războaie în diferite părți ale lumii”.

Potrivit acesteia, situația globală este rezultatul „acțiunilor imprudente ale unor bandiți internaționali scandaloși”, într-o aparentă referire la Statele Unite și Israel.

Critici dure la adresa atacurilor asupra Iranului

În același mesaj, oficialul nord-coreean a condamnat loviturile americano-israeliene asupra Iranului. Kim Yo Jong a catalogat aceste acțiuni drept un „act ilegal de agresiune”, susținând că ele demonstrează natura „necinstită” a Washingtonului.

Regimul de la Phenian a criticat atacurile și duminică, folosind termeni similari în declarațiile oficiale. Poziția Coreei de Nord se înscrie într-o retorică constantă împotriva Statelor Unite și a aliaților acestora.

Avertisment privind consecințele exercițiilor militare

Kim Yo Jong a avertizat că exercițiile militare comune dintre Coreea de Sud și SUA „ar putea avea consecințe teribile și de neimaginat”, potrivit agenției oficiale de presă KCNA.

Phenianul consideră de mult timp aceste manevre militare drept repetiții pentru o posibilă invazie a Coreei de Nord. Tensiunile dintre cele două state rămân ridicate, mai ales că, după războiul coreean din perioada 1950–1953, nu a fost semnat niciodată un tratat de pace, ci doar un armistițiu. Din punct de vedere tehnic, cele două țări se află încă în stare de război.

Relații tensionate, dar discuții posibile cu Washingtonul

Kim Yo Jong a fost recent promovată la conducerea Departamentului de Afaceri Generale al partidului de guvernământ, în urma unui congres cincinal important al formațiunii. Influența sa în cadrul regimului nord-coreean a crescut constant în ultimii ani.

În paralel cu retorica dură, Statele Unite au încercat în ultimele luni să relanseze dialogul cu Phenianul. Washingtonul analizează posibilitatea organizării unui nou summit între președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

La sfârșitul lunii februarie, liderul nord-coreean a declarat că cele două țări s-ar putea „înțelege bine” dacă Washingtonul ar accepta statutul Coreei de Nord de putere nucleară.

În același timp, Kim Jong Un a respins propunerile președintelui sud-coreean Lee Jae Myung privind reluarea dialogului bilateral dintre cele două state.