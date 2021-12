Starea de sănătate a lui Joe Biden este îngrijorătoare. Cu ce simptome se confruntă liderul american

Jurnaliștii americani s-au arătat îngrijorați de starea de sănătate a lui Joe Biden, după ce președintele a apărut la o conferință de presă cu simptome de gripă. Biden a vorbit despre teme economice cu o voce răgușită, şi a avut câteva accese de tuse. Reprezentanții mass-media nu s-au sfiit să îl întrebe despre problemele personale de sănătate.

Biden i-a dat asigurat că este vorba despre de o răceală pe care a luat-o de la un nepot. Liderul a reconfirmat că este testat zilnic împotriva Covid-19, iar rezultatele sunt în continuare negative.

”Sunt bine. Sunt testat COVID zilnic. Ce am eu este că un nepot de un an şi jumătate avea o răceală şi îi place să-și pupe bunicul. Este doar o răceală”, a declarat el.

‘I’m okay. I have a test every day, a COVID test… What I have is a one-and-a-half year old grandson who has a cold who likes to kiss his pop…it’s just a cold,’ a hoarse-sounding President Biden said when reporters asked if he was okay after a speech https://t.co/CMWc1Oz2l5 pic.twitter.com/fZb2h0GAw7

— Reuters (@Reuters) December 3, 2021