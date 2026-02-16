B1 Inregistrari!
Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza

Adrian Teampău
16 feb. 2026, 16:23
Sursa foto: Shutterstock

Comisia Europeană va fi reprezentată joi, la Washington, la reuniunea inaugurală a „Consiliului Păcii” al lui Donald Trump. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană referitoare la Fâşia Gaza.

În vreme ce susținătorii lui Ilie Bolojan îl contestă pe Nicușor Dan pentru că a ales să participe la ședința inagurală a Consiliului Păcii, iată că și Comisia Europeană va avea un reprezentant. Vicepreşedinta Dubravka Suica, din Croația, va participa la reuniune și va prezenta poziția europeană cu privire la Fâșia Gaza.

La Washington. reprezentanta Comisiei va prezenta poziţia europeană privind situaţia din Fâşia Gaza. Alături de Dubravka Suica va fi prezent și comisarul european însărcinat cu Democraţia şi Demografia. Aceasta fără ca Uniunea Europeană să adere la această organizație, după cum au anunțat oficialii de la Bruxelles, citați de AFP.

„Ea va participa la reuniunea Consiliului Păcii, la partea specifică consacrată (Fâşiei) Gaza. Ţin să subliniez că Comisia Europeană nu devine membră a Consiliului Păcii”, a declarat Guillaume Mercier, purtător de cuvânt al Uniunii Europene (UE), .

Ce este Consiliul Păcii înființat de Trump

Consiliul Păcii, înființat de Donald Trump, a fost imaginat cu scopul să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza. Charta de înființare îi atribuie un rol mult mai larg, de a rezoval conflictele armate în lume. Comisia Europeană va participa la reuniunea inagurală structurii, chiar dacă nu va fi membru.

Conform cadrului de organizare, membrii permanenţi ai „Consiliului Păcii” urmeză să plătească un miliard de dolari pentru a adera.

Din acest motiv, au apărut numeroase critici potrivit cărora acest Consiliu ar urma să se transforme într-o versiune „plătită” a Consiliului de Securitate al ONU.

În acest context, oficialii de la Bruxelles au subliniat că există „un anumit număr de întrebări cu privire la acest organ, legate de «câmpul de aplicare», «guvernanţa» şi compatibilitatea cu Charta ONU”.

