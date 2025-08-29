Start în campania electorală din Moldova. Alegeri parlamentare pentru aderarea la UE

A început campania electorală pentru ce se vor desfășura, la finalul acestei luni, pe 28 septembrie, în Republica Moldova. Perioada în care partidele se pot promova, în vederea scrutinului, se va încheia pe 26 septembrie.

Cuprins:

Mesajul președintei Maia Sandu la începutul campaniei

Cum se vor desfășura alegerile din Moldova

Moldova se pregătește pentru aderarea la UE

Mesajul președintei Maia Sandu la începutul campaniei

Preşedinta Republicii Moldova, , a adresat un mesaj moldovenilor, cu ocazia începerii campaniei electorale. Ea a subliniat importanţa votului din 28 septembrie şi a avertizat asupra riscurilor la care este supus procesul democratic.

„Pe 28 septembrie, îşi va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituţia în care se va decide direcţia ţării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei şi, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea şi şansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni şi în înţelepciunea noastră de a ne apăra libertatea şi viitorul.

Din păcate, democraţia noastră este atacată tot mai mult de forţe străine care, cu bani murdari, vor să ne cumpere voturile, care răspândesc minciuni şi încearcă să ne sperie prin acţiuni de destabilizare. Vedem cum oamenii care lucrează deschis pentru Rusia, nu pentru Moldova, acţionează pentru distrugerea corectitudinii alegerilor şi subminarea viitorului nostru.

Îndemn toţi concurenţii electorali să-şi înţeleagă responsabilitatea în faţa cetăţenilor şi să acţioneze strict în interes naţional, să respecte legea şi să servească doar cetăţenii Republicii Moldova”, a menţionat Maia Sandu, care a îndemnat totodată cetăţenii să fie vigilenţi în faţa manipulării şi a corupţiei electorale, să sesizeze poliţia atunci când observă ilegalităţi şi să îi ajute pe apropiaţi să se informeze corect. Este şansa ţării noastre să intre în familia europeană a păcii şi dezvoltării şi avem datoria să nu pierdem această şansă”, a transmis Maia Sandu.

Cum se vor desfășura alegerile din Moldova

La alegerile parlamentare de la finalul acestei luni s-au înscris un număr de patru blocuri electorale, 21 de partide politice şi şapte candidaţi independenţi. Aceștia și-au depus actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) și au fost înregistraţi oficial. Autoritățile electorale de la Chișinău a respins un număr de 10 solicitări din cele 32 depuse.

În vederea desfășurării alegerilor din Republica Moldova vor fi amenajate un număr de 2.274 de secţii de votare. Acestea vor funcționa pe teritoriul ţării, dar și în străinătate, în țările cu comunități importante de cetățeni moldoveni.

Un număr de 1.961 de secţii vor fi organizate în circumscripţiile electorale din ţară. Alte două 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localităţile din stânga Nistrului. Pentru moldovenii cu drept de vot din străinătate vor fi amenajate 301 secţii.

La scrutinul electoral din Republica Moldova, vor participa un număr de 3.298.443 de cetăţeni cu drept de vot care sunt înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor.

Moldova se pregătește pentru aderarea la UE

Alegerile parlamentare din acest an se desfăşoară pe fondul unor schimbări politice importante. Procesul electoral este supravegheat de CEC şi monitorizat de organizaţii internaţionale, care vor trimite observatori pentru a evalua corectitudinea alegerilor.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a început 29 august și se va încheia cu două zile înainte de scrutin, pe 26 septembrie. Precedentele alegeri legislative au avut loc pe 11 iulie 2021.