Donald Trump susține că Statele Unite s-ar implica să ajute Polonia și țările baltice în eventualitatea unui atac lansat de . Șeful de la a răspuns întrebărilor unui jurnalist pe această temă.

Donald Trump spune că va interveni

Donald Trump a dat asigurări, duminică, în fața jurnaliștilor, că SUA vor participa la apărarea şi a ţărilor baltice, Estonia, Letonia și Lituania, în cazul unui atac rusesc. Declarațiile sale vin în contextul intensificării activității militare rusești în zonă. În urmă cu două zile, trei avioane militare rusești au intrat fără permisiune în spațiul aerian eston.

Trump a răspuns la întrebarea unui jurnalist care a dorit să știe dacă ar ajuta la apărarea acestor patru ţări membre ale NATO, în cazul unei operațiuni militare lansate de rusia.

„Da, o voi face, o voi face”, a declarat Donald Trump.

Referitor la cele avioane de vânătoare MiG-31 ruseşti care au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei deasupra golfului Finlandei şi au rămas acolo circa 12 minute, Donald Trump a spus că acest lucu nu este pe placul său.

„Nu ne place asta”, a declarat Donald Trump la Casa Albă.

Incursiune provocatoare în spațiul NATO

Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat, vineri, de o formațiune de avioane militare rusești, conform informațiilor oficiale furnizate de surse militare din cadrul NATO. Trei avioane de vânătoare de tip MiG-31 au survolat spațiul aerian al micuțului stat baltic vreme de aproximativ 12 minute, după cum a confirmat postul de televiziune public din Estonia.

Cele trei MiG-31 au pătruns în spațiul aerian eston în apropiere de Insula Vaindloo, fără să aibă planuri de zbor și fără ca transponderele lor să fi fost puse în funcțiune. Italia, care îşi asumă în cadrul o misiune de poliţie pe cerul baltic, dar şi Suedia şi Finlanda au ridicat aparate de la sol pentru a intercepta avioanele ruseşti.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a-i transmite o notă de protest.

„Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei deja de patru ori în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine. Însă incursiunea de astăzi, implicând trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent de brutală”, a declarat Margus Tsahkna, ministrul de externe eston.

NATO convocat la solicitarea Estoniei

O reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU a fost programată pentru luni, 22 septembrie, la solicitarea Estoniei, care a invocat articolul 4 al Tratatului Alianței.

Acesta este un semn clar că Estonia consideră incidentul cu avioanele rusești drept o ameninţare directă la adresa securităţii sale, comentează The Guardian. Potrivit sursei citate, există o preocupare tot mai crescută cu privire la poziţia din ce în ce mai agresivă a Rusiei și la provocările pe care le lansează.

Provocare împotriva NATO în Polonia

O altă provocare rusească într-o țară NATO a avut loc în noaptea de 9 spre 10 septembrie în Polonia. Mai multe drone militare rusești, între 19 și 21, au încălcat spațiul aerian polonez, fiind doborâte în aer. La momentul respectiv, responsabilii polonezi și occidentali au descris incursiunea ca fiind o provocare deliberată. Polonia și aliați NATO care au avioane de luptă desfășurate în zonă au interceptat dronele rusești cu aparate F-16 și F-35.

Cel puțin o parte din aceste drone erau dispozitive de tip Gerbera, fabricate din lemn și spumă, folosite de armata rusă ca momeli pentru saturarea apărării antiaeriene ucrainene în timpul raidurilor cu drone de atac Shahed. Având o rază de acțiune de circa 600-700 de kilometri, aceste drone pot fi de asemenea echipate cu un mic dispozitiv exploziv sau cu echipamente de recunoaștere aeriană.

Ministerul rus al Apărării a susținut că în noaptea respectivă a atacat cu drone mai multe instalații militare și industriale în partea de vest a Ucrainei. Potrivit Moscovei, aceste aparate nu ar fi avut cun să ajungă deasupra Poloniei. Rușii au susținut că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către țintele prestabilite.