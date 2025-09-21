B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Statele Unite vor ajuta Polonia și țările baltice dacă ar fi atacate de Rusia. Trump dă asigurări că ar interveni

Statele Unite vor ajuta Polonia și țările baltice dacă ar fi atacate de Rusia. Trump dă asigurări că ar interveni

Adrian Teampău
21 sept. 2025, 23:07
Statele Unite vor ajuta Polonia și țările baltice dacă ar fi atacate de Rusia. Trump dă asigurări că ar interveni
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump spune că va interveni
  2. Incursiune provocatoare în spațiul NATO
  3. NATO convocat la solicitarea Estoniei
  4. Provocare împotriva NATO în Polonia

Donald Trump susține că Statele Unite s-ar implica să ajute Polonia și țările baltice în eventualitatea unui atac lansat de Rusia. Șeful de la Casa Albă a răspuns întrebărilor unui jurnalist pe această temă.

Donald Trump spune că va interveni

Donald Trump a dat asigurări, duminică, în fața jurnaliștilor, că SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice, Estonia, Letonia și Lituania, în cazul unui atac rusesc. Declarațiile sale vin în contextul intensificării activității militare rusești în zonă. În urmă cu două zile, trei avioane militare rusești au intrat fără permisiune în spațiul aerian eston.

Trump a răspuns la întrebarea unui jurnalist care a dorit să știe dacă ar ajuta la apărarea acestor patru ţări membre ale NATO, în cazul unei operațiuni militare lansate de rusia.

„Da, o voi face, o voi face”, a declarat Donald Trump.

Referitor la cele avioane de vânătoare MiG-31 ruseşti  care au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei deasupra golfului Finlandei şi au rămas acolo circa 12 minute, Donald Trump a spus că acest lucu nu este pe placul său.

„Nu ne place asta”, a declarat Donald Trump la Casa Albă.

Incursiune provocatoare în spațiul NATO

Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat, vineri, de o formațiune de avioane militare rusești, conform informațiilor oficiale furnizate de surse militare din cadrul NATO. Trei avioane de vânătoare de tip MiG-31 au survolat spațiul aerian al micuțului stat baltic vreme de aproximativ 12 minute, după cum a confirmat postul de televiziune public din Estonia.

Cele trei MiG-31 au pătruns în spațiul aerian eston în apropiere de Insula Vaindloo, fără să aibă planuri de zbor și fără ca transponderele lor să fi fost puse în funcțiune. Italia, care îşi asumă în cadrul NATO o misiune de poliţie pe cerul baltic, dar şi Suedia şi Finlanda au ridicat aparate de la sol pentru a intercepta avioanele ruseşti.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a-i transmite o notă de protest.

„Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei deja de patru ori în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine. Însă incursiunea de astăzi, implicând trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent de brutală”, a declarat Margus Tsahkna, ministrul de externe eston.

NATO convocat la solicitarea Estoniei

O reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU a fost programată pentru luni, 22 septembrie, la solicitarea Estoniei, care a invocat articolul 4 al Tratatului Alianței.

Acesta este un semn clar că Estonia consideră incidentul cu avioanele rusești drept o ameninţare directă la adresa securităţii sale, comentează The Guardian. Potrivit sursei citate, există o preocupare tot mai crescută cu privire la poziţia din ce în ce mai agresivă a Rusiei și la provocările pe care le lansează.

Provocare împotriva NATO în Polonia

O altă provocare rusească într-o țară NATO a avut loc în noaptea de 9 spre 10 septembrie în Polonia. Mai multe drone militare rusești, între 19 și 21, au încălcat spațiul aerian polonez, fiind doborâte în aer. La momentul respectiv, responsabilii polonezi și occidentali au descris incursiunea ca fiind o provocare deliberată. Polonia și aliați NATO care au avioane de luptă desfășurate în zonă au interceptat dronele rusești cu aparate F-16 și F-35.

Cel puțin o parte din aceste drone erau dispozitive de tip Gerbera, fabricate din lemn și spumă, folosite de armata rusă ca momeli pentru saturarea apărării antiaeriene ucrainene în timpul raidurilor cu drone de atac Shahed. Având o rază de acțiune de circa 600-700 de kilometri, aceste drone pot fi de asemenea echipate cu un mic dispozitiv exploziv sau cu echipamente de recunoaștere aeriană.

Ministerul rus al Apărării a susținut că în noaptea respectivă a atacat cu drone mai multe instalații militare și industriale în partea de vest a Ucrainei. Potrivit Moscovei, aceste aparate nu ar fi avut cun să ajungă deasupra Poloniei. Rușii au susținut că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către țintele prestabilite.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor israelieni
Externe
Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor israelieni
Liderii administraţiei americane, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk. Donald Trump și JD Vance la evenimentul din Arizona
Externe
Liderii administraţiei americane, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk. Donald Trump și JD Vance la evenimentul din Arizona
Rusia provoacă NATO. Strategia Kremlinului care poate duce la un război neașteptat
Externe
Rusia provoacă NATO. Strategia Kremlinului care poate duce la un război neașteptat
Statul Palestina recunoscut oficial de Marea Britanie, Canada şi Australia. Israelul condamnă deciziile
Externe
Statul Palestina recunoscut oficial de Marea Britanie, Canada şi Australia. Israelul condamnă deciziile
Șoc la vârful Armatei Roșii. Generalul care trebuia să ocupe Kievul a fost dat afară
Externe
Șoc la vârful Armatei Roșii. Generalul care trebuia să ocupe Kievul a fost dat afară
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din Republica Moldova prin știri și sondaje false
Externe
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din Republica Moldova prin știri și sondaje false
Regatul Unit și Portugalia urmează să recunoască statul Palestina, în ciuda presiunilor venite din partea SUA
Externe
Regatul Unit și Portugalia urmează să recunoască statul Palestina, în ciuda presiunilor venite din partea SUA
100.000 de oameni sunt așteptați la înmormântarea lui Charlie Kirk. Ce persoane politice vor lua cuvântul în timpul ceremoniei
Externe
100.000 de oameni sunt așteptați la înmormântarea lui Charlie Kirk. Ce persoane politice vor lua cuvântul în timpul ceremoniei
Donald Trump amenință Venezuela. Cerere imperativă pentru autoritățile de la Caracas
Externe
Donald Trump amenință Venezuela. Cerere imperativă pentru autoritățile de la Caracas
Scandal de spionaj la OMV Austria. Un director executiv a fost demis de urgență
Externe
Scandal de spionaj la OMV Austria. Un director executiv a fost demis de urgență
Ultima oră
00:07 - Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
23:46 - Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit
22:43 - Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor israelieni
22:19 - Liderii administraţiei americane, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk. Donald Trump și JD Vance la evenimentul din Arizona
21:34 - Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
20:51 - Rusia provoacă NATO. Strategia Kremlinului care poate duce la un război neașteptat
20:07 - Statul Palestina recunoscut oficial de Marea Britanie, Canada şi Australia. Israelul condamnă deciziile
19:30 - Pachetul legislativ privind pensiile magistraților nu are șanse la CCR. Explicațiile fostului judecător constituțional Augustin Zegrean
18:48 - Mihaela Bilic în conflict cu Colegiul Medicilor. Nutriționista acuzată că promovează informații false
17:46 - Familia lui Tzancă Uraganu îngrozită de interlopi. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel