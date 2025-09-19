Estonia a activat articolul 4 al Tratatului NATO, solicitând consultări cu aliații, în contextul incidentului în care au fost implicate trei rusești. Este pentru a doua oară în decurs de câteva zile când un membru al Alianței face apel la această procedură.

Incursiune provocatoare în spațiul NATO

Trei avioane de vânătoare ruseşti, MiG-31, au pătruns vineri în spaţiul aerian al , ceea ce a fost descris ca o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO. Avioanele au pătruns aproximativ cinci mile marine în interiorul țării şi s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate cu privire la situaţie. MiG-urile au survolat zona timp de 12 minute zona, înainte să fie trimise aeronave F-35 pentru a le respinge.

„Rusia a încălcat deja de patru ori spaţiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce este în sine inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, într-o postare pe X.

Ministrul de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al , potrivit CNN, pentru a-i înainta o notă de protest. Totodată, a cerut o intensificare a presiunilor politice și economice asupra regimului de la Moscova, pentru a-l determina să renunțe la această atitudine agresivă. În opinia sa, genul acesta de acțiuni nu fac decât să testeze frontierele NATO, în eventualitatea unui conflict armat.

„Încercările tot mai mari ale Rusiei de a testa frontiere și agresivitatea sa în creștere trebuie întâmpinate cu o intensificare rapidă a presiunii politice și economice”, a adăugat șeful diplomației estone.

Estonia a invocat Articolul 4

La câteva ore după acest incident, poliţiştii de frontieră polonezi au anunţat că două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică.

Estonia a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, a doua oară în decurs de câteva zile. Polonia a solicitat, anterior, consultări cu aliații, după incidentul cu dronele rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Este a noua oară în istoria alianţei când procedura prevăzută la articolul 4 al NATO este declanşată.

„Părţile se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea oricăreia dintre părţi este ameninţată”, prevede reglementarea invocată.

Acesta este un semn clar că Estonia consideră incidentul drept o ameninţare directă la adresa securităţii sale, comentează The Guardian. Potrivit sursei citate, există o preocupare tot mai crescută cu privire la poziţia din ce în ce mai agresivă a Rusiei și la provocările pe care le lansează.

NATO trebuia să ia atitudine din vreme

Incidentul din Estonia a fost comentat de ministrul apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė. Potrivit spuselor sale, aceasta este o dovadă clară că NATO trebuia să lanseze operaţiunea Eastern Sentry (Santinela Estică) de mai multă vreme.

„Graniţa NATO din nord-est este testată din motive întemeiate. Trebuie să fim serioşi”, a afirmat Dovilė Šakalienė.

Ea a făcut referire şi la un alt incident, din 2015, când forţele aeriene turce au doborât un avion rus după ce Ankara a declarat că acesta a încălcat spaţiul aerian turc.

„PS. Turcia a dat un exemplu acum 10 ani. Un motiv de reflecţie”, a afirmat ministrul lituanian în încheierea mesajului său.

Avioanele Alianței pregătite să reacționeze

Cartierul General Suprem al Comandamentului Aliat pentru Operaţii (SHAPE) al NATO a oferit mai multe informaţii cu privire la incident. Acesta a confirmat că trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au încălcat spaţiul aerian al Estoniei.

„Acesta nu este tipul de comportament la care ne-am aştepta din partea unei forţe aeriene profesioniste”, au transmis reprezentanții Alianței.

NATO a reacţionat rapid în cadrul Eastern Sentry, mobilizând avioane de luptă italiene F-35 cu baza în Estonia, a precizat SHAPE, adăugând că Suedia şi Finlanda şi-au mobilizat, de asemenea, avioanele de reacţie rapidă.