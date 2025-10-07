Rețelele de socializare vor fi interzise copiilor cu vârste sub 15 ani, într-unul din statele cele mai dezvoltate din nordul Europei. Interdicția a fost justificată de timpul petrecut de copii și adolescenți pe internet.

Inerdicție pe rețelele de socializare în Danemarca

Danemarca va interzice accesul copiilor cu vârste mai mici de 15 ani, pe rețelele de socializare. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen, după cum informează AFP. Ea a făcut aceste declarații în fața Parlamentului, în discursul de deschidere a sesiunii parlamentare.

„ va propune interzicerea mai multor reţele de socializare pentru copiii şi tinerii sub 15 ani”, a declarat Mette Frederiksen.

Proiectul de lege nu a fost prezentat, la acest moment în fața forului legislativ. Dar conform documentului consultat de presă, interdicția va putea fi ridicată de părinți pentru copiii cu vârste de peste 13 ani. Astfel, danezii își vor putea da acordul, pentru copiii care au trecut de 13 ani, să utilizeze reţelele de socializare.

Anterior, anul trecut, prim-ministrul din Danemarca, Mette Frederiksen, a propus ca Uniunea Europeană să impună un prag minim de 15 ani pentru cei care vor să utilizeze social media. La vremea respectivă, ea arăta că este nevoie de un efort menit să sporească protecția tinerilor utilizatori de smartphone-uri în fața conținutului dăunător și a dependenței de ecran, după cum relata .

Cum este justificată interdicția

Proiectul de lege propus de guvernul danez și anunțat de este justificat de timpul prea lung petrecut de copii și adolescenți pe rețelele de socializare. În discursul susținut, șefa executivului de la Copenhaga a arătat că 60% dintre băieții danezi, cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani petrec mai mult timp pe rețelele sociale decât alături de prieteni.

„Telefoanele mobile şi reţelele de socializare fură copilăria copiilor noştri”, a insistat şefa guvernului danez.

Premierul Mette Frederiksen nu a dat detalii despre procedura ce va fi implementată pentru a da curs acestei interdicții pe rețelele de socializare.

Interdicții pe rețelele de socializare în mai multe țări

Danemarca nu este prima țară care adoptă o astfel de măsură. Anterior, Australia a fost printre primele state care au reglementat accesul pe rețelele de socializare pentru adolescenți și copii.

La sfârșitul anului 2024, parlamentul australian a adoptat o lege care interzice accesul la platformele TikTok, X, Facebook şi Instagram pentru copiii cu vârsta sub 16 ani.

De asemenea, în luna iunie, Grecia a propus stabilirea unei vârste digitale a majoratului la nivelul UE sub care copiii să nu poată accesa fără acceptul părinților.