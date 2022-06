SUA: 4 morți și 10 răniți după un atac armat într-un spital din Oklahoma. Ce s-a întâmplat cu suspectul

Cel puţin trei persoane au fost ucise miercuri într-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma are se află în sudul Statelor Unite, a anunţat poliţia locală.

Autoritățile au declarat în legătură cu suspectul că este mort, conform AFP și Agerpres.

„Putem confirma că patru persoane au murit, printre care atacatorul”, într-un atac armat la spitalul St Francis, a publicat poliţia oraşului pe Twitter.

Cel puţin trei morţi într-un nou atac armat în SUA

Forţele de ordine au anunțat anterior că au intervenit „mai devreme în cursul după-amiezii” la faţa locului pentru „ cu o puşcă” într-una dintre clădirile spitalului.

„Poliţia verifică în prezent fiecare cameră din clădire pentru a exclude posibile ameninţări”, a adăugat acesta în comunicatul despre persoanele rănite.

Consilierul municipal Jayme Fowler a anunțat că atacatorul s-a sinucis, a declarat acesta pentru un post local de televiziune. „Trei trecători nevinovaţi şi-au pierdut viaţa”, a mai specificat el.

De asemenea, Casa Albă a anunțat că preşedintele american Joe Biden a fost ţinut la curent cu privire la atacul armat, respectiv că urmăreşte îndeaproape situaţia şi oferă autorităţilor din oraș asistenţa necesară.

ACTIVE SHOOTER UPDATE: We can confirm 4 people are deceased, including the shooter, in the active shooting situation at St. Francis hospital campus.

Officers are still clearing the building. More info to follow.

— Tulsa Police (@TulsaPolice)

Atac armat la o școală din Statele Unite

Zilele trecute, în New Orleans, SUA, o femeie și-a pierdut viața marți după ce , iar doi bărbați au fost răniți, în urma unei discuții care s-a transformat într-un incident cu focuri de armă, în timpul festivității de absolvire de la Liceul Morris Jef, scrie site-ul Fox8.

Femeia ucisă este victima cu numărul 121 în primele 151 de zile ale acestui an, depășind deja numărul de 119 victime ucise în tot anul 2019.

Ofițerul Christopher Goodly de la Poliția New Orleans a descris incidentul ca fiind un „act de violență nesăbuit”, care între două femei.