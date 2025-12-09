SUA fac un pas major în cursa și pregătesc introducerea unor vehicule explozive inspirate direct din dronele Shahed. Noile dispozitive, dezvoltate după modele recuperate din Orientul Mijlociu, vor echipa prima unitate americană de atac cu drone, înființată recent și desfășurată într-o zonă nedeclarată din regiune.

Americanii copiează modelul Shahed

Armata americană dezvoltă drone similare cu Shahed-136, după ce mai multe astfel de modele iraniene au fost recuperate și analizate. Pentagonul cunoaște foarte bine pericolul: o dronă Shahed-136 a ucis trei soldați americani într-un atac asupra unui avanpost din nord-estul Iordaniei, în ianuarie 2024, conform The Telegraph, citat de Adevărul.

Acum, SUA vrea să folosească aceeași strategie. „SUA întoarce scenariul în privința Iranului”, a declarat un oficial pentru CNN.

Dronele americane, cunoscute ca FLM-136 sau Lucas, sunt proiectate ca arme kamikaze, exact ca modelul iranian. Pot zbura aproximativ șase ore și au o anvergură de 2,4 metri, fiind însă mai mici și cu rază mai scurtă decât Shahed-136, care poate parcurge o distanță de două-trei ori mai mare.

Sumantra Maitra, expertă în drone, le descrie fără menajamente: „bombe stupide” sau „o grenadă gigantică”.

Noua unitate americană de atac cu drone

Dronele Lucas vor sta în fruntea noii escadrile de atac, Task Force Scorpion Strike, aflată sub comanda Centcom. Pentagonul a confirmat că unitatea va avea aproximativ două duzini de soldați. Numărul dronelor rămâne însă secret.

Amiralul Brad Cooper afirmă că introducerea acestor vehicule arată „inovația și forța militară” americană și că inițiativa va descuraja „actorii răi”.

Ce spun experții

Ben Jensen, cercetător senior, subliniază că aceste drone pot fi utile doar dacă sunt folosite în număr mare.

„Trebuie să poți trage cu câte 10, 20, 30… astfel încât să creezi o salvă ce absoarbe munițiile și atenția inamicului”, a spus el.

Scopul îl reprezintă saturarea apărării și deschiderea unor noi linii de atac pentru rachetele de croazieră.

Ucraina a oferit exemplul perfect în Operațiunea Spiderweb. Așadar, drone de 600 de dolari au provocat pagube estimate la 7 miliarde de dolari flotei aviatice ruse.

America, în urmă la producția de drone ieftine

Pete Hegseth, secretarul american pentru război, afirmă că dronele sunt „cea mai importantă inovație pe câmpul de luptă într-o generație”, dar recunoaște deschis că SUA sunt depășite: „Adversarii noștri produc împreună milioane de drone ieftine pe an”.

Trump a semnat deja un ordin executiv pentru „dezlănțuirea dominației americane a dronelor”, iar Pentagonul vrea să cumpere 340.000 de drone mici.

Totuși, costurile sunt o problemă majoră. Drona Lucas costă 35.000 de dolari, în timp ce rivalii beneficiază de forță de muncă ieftină și reglementări mai relaxate.