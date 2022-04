SUA va cere suspendarea Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului: Participarea Moscovei la structură, „o farsă”

SUA va solicita Organizației Națiunilor Unite suspendarea Federației Ruse din Consiliul Drepturilor Omului, a anunțat ambasadoarea americană la ONU, Linda Thomas-Greenfield, luni, când a denunțat participarea Moscovei la această structură drept „o farsă”.

„Într-o coordonare apropiată cu Ucraina, țările europene și alți parteneri de la ONU, SUA va căuta să obțină suspendarea Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului al ONU”, a scris ambasadoarea americană Linda Thomas-Greenfield, luni, pe Twitter.

In close coordination with Ukraine and other Member States and partners at the UN, the United States is going to seek Russia’s suspension from the UN Human Rights Council.

