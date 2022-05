Suedia blindează insula Gotland pe măsură ce accelerează dezbaterea pentru aderarea la NATO. El Pais, reportaj special despre remilitarizarea „câlcâiului lui Ahile” din țara nordică

Viața liniștită a locuitorilor de pe insula Gotland s-a schimbat în ultimele luni. Pentru prima oară după mulți ani, militarii suedezi patrulează străzile și portul de la Visby, principalul oraș al regiunii. În păduri, sute de soldați îmbrăcați în haine de camuflaj se antrenează de săptămâni întregi cu muniție reală. Fiecare locuință a primit câte o broșură oficială cu îndrumări pentru eventualitatea unui război, relatează .

În timp ce pe insula Gotland reapar „vechile fantome” ale Războiului Rece, clasa politică din Suedia dezbate contra cronometru , spun jurnaliștii spanioli.

Suedia blindează insula Gotland, un punct strategic crucial din Marea Baltică

Poziția strategică a Gotland, aflată în mijlocul Mării Baltice, a făcut din ea de-a lungul secolelor un teritoriu râvnit de alte state din regiune. Istoria sa este marcată de invazii respinse de Suedia. Ultima dintre ele a avut loc în 1808, când trupele țarului Alexandru I al Rusiei au ocupat insula timp de 26 de zile, până au fost înfrânte.

Chiar și așa, odată cu căderea Zidului Berlinului, autoritățile de la Stockholm au început să reducă investițiile în apărare și să desființeze regimente militare. În 2005 părăseau insula și ultimii militari rămași – „câlcâiul lui Ahile” din țara nordică a fost practic demilitarizată.

Totul s-a schimbat în 2014, după anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă. În anii care au urmat, Suedia a reintrodus serviciul militar obligatoriu, a reînființat regimentul militar de pe Gotland, cu o bază permanentă la cinci kilometri de Visby, și a reînceput să instaleze un sistem de apărare antiaeriană.

Iarna trecută, când peste 100.000 de militari ruși așteptau ordine la frontierele Ucrainei, sute de soldați suedezi au zburat spre insula din Marea Baltică, în condițiile în care ministrul suedez al apărării, social-democratul Peter Hulqvist, spunea la acel moment că nu poate fi exclusă posibilitatea unui atac împotriva Suediei.

„Ne-am întărit de o manieră remarcabilă în ceea ce a trecut din acest an și ne vom întări mult mai mult în anii următori”, a subliniat Magnus Frykvall, care de mai puțin de două luni conduce cel mai cunoscut regiment al Suediei. Astăzi, el are sub comanda sa 400 de soldați profesioniști și câțiva recruți.

„Ne vom întări până vom ajunge la 4.000 de militari”, a precizat colonelul în vârstă de 47 de ani, care și-a câștigat experiența în locuri ca Afganistan, Kosovo și Mali.

„Nu este simplu să sporim rapid prezența militară pe o insulă, trebuie să relocăm militari din alte zone ale țării”, a continuat militarul suedez.

Spre deosebire de majoritatea statelor, Suedia nu își ține soldații în baze, ci în apartamente, iar piața locuințelor de închiriat din Visby nu este un prea generoasă.

Insula Gotland are puțin peste 60.000 de locuitori și este văzută de mulți analiști ca fiind „un gigantic portavion imposibil de scufundat”.

„Cine controlează Gotland, poate domina spațiul aerian și maritim din sudul Mării Baltice”, spune Frykvall.

O eventuală aderare a Suediei la NATO, un scenariu tot mai aproape să se concretizeze, i-ar oferi Alianței Nord-Atlantice o poziție privilegiată pentru apărarea țărilor baltice.