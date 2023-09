Suedia: O bucată de autostradă s-a surpat. 3 persoane au fost rănite

Tragedie în Suedie. O bucată de autostrada s-a surpat în timpul nopții de vineri spre sâmbătă din cauza unei alunecări de teren. 3 persoane au fost rănite în incident.

Pompierii și un elicopter de intervenție au acționat rapid pentru a ajuta persoanele din vehicule să iasă în siguranță din zona afectată de alunecarea de teren. Cu toate că toate persoanele implicate au fost evacuate tefere, echipele de salvare au anunțat că personalul specializat și câinii de căutare sunt mobilizați pentru a efectua căutări suplimentare în zonă.

Large landslide on the E6 highway near Stenungsund on the Swedish West Coast tonight. 3 injured when their cars fells in. The infrastructure disruption will be massive. I’m guessing — largest Swedish landslide since 2006, when the E6 collapsed at Småröd.

Potrivit autorităților, zona afectată de alunecare are dimensiuni considerabile, ocupând aproximativ 150 x 100 de metri, iar alunecarea de teren a avut un impact extins, afectând în total o zonă de aproximativ 700 x 200 de metri. Patru vehicule și un autobuz ar fi căzut în craterul care s-a deschis pe autostrada E6, spun martorii.

I grew up less than 1000 meters from here! 4 vehicles and a bus crashed down into a 250 meter wide sink hole that opened up on the E6 highway.

