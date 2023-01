Supraviețuitoarea atacului din Dnipro, mesaj tranșant: „Am devenit populară, deși nu mi-am dorit”

Pe 14 ianuarie, armata rusă a lansat un alt atac cu rachete asupra orașelor Ucrainei. Unul dintre ei (conform părții ucrainene, era o rachetă anti-navă grea Kh-22) a lovit o clădire rezidențială cu nouă etaje din Dnipro.

Potrivit ultimelor date, peste 20 de persoane au murit, iar peste 70 au fost rănite, soarta a încă 40 de persoane este necunoscută.

A supraviețuit morții „la milimetru”

Anastasia Shvets, o tânără de 24 de ani, a reușit să supraviețuiască. Aceasta a apărut în paginile mai multor publicații din lume. Pe una dintre aceste Anastasia stă printre ruinele propriului apartament, iar în următoarea, cu sprijinul salvatorilor, merge într-un loc sigur, ținând în mâini singurul lucru pe care a reușit să-l salveze – un dinozaur de pluș.

„Nu mai există casa mea, nici viață, nici amintiri”, a scris Anastasia pe Instagram. Ulterior, ucraineanca a publicat o postare despre cele întâmplate.

Vezi această postare pe Instagram

„Nu am cuvinte, nu am emoții, nu simt nimic, în afară de un mare gol în interior.

Nu am trăit, dar am existat tot timpul, încercând să mă împac cu faptul că iubitul meu a murit pe front. Am simțit că mă va proteja. El m-a salvat, trăiesc în ciuda rănii de pe cap.

Nu știu unde sunt părinții. Mi se spune că sunt vii, sunt sigură că erau în bucătărie, care nu mai există. Nu am vrut să evadez, am vrut să-mi găsesc părinții. Înțeleg că motanul meu a murit.

Vezi această postare pe Instagram

Îmi amintesc de glumele stupide ale tatălui meu azi, cum făceam poze cu cățelușii noștri și cu mama azi. Mâncam paste pregătite de mama.

Am devenit populară, deși nu mi-am dorit. Îmi vreau părinții înapoi. Sufăr. Oare mai exist?”, a fost mesajul Anastasiei.