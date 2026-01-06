B1 Inregistrari!
Sute de turiști europeni și americani, blocați pe insula Socotra din Yemen. Ce a adus la această situație de urgență

Iulia Petcu
06 ian. 2026, 14:19
Sute de turiști europeni și americani, blocați pe insula Socotra din Yemen. Ce a adus la această situație de urgență
sursa foto: X/@3lfares

Cel puțin 400 de turiști străini au rămas blocați pe insula Socotra, după ce Yemenul a închis spațiul aerian în urma declarării stării de urgență. Situația este generată de reluarea conflictelor armate din sudul țării și de anularea bruscă a zborurilor comerciale.

Ce s-a întâmplat cu turiștii ajunși pe insula Socotra pentru sărbătorile de iarnă

Potrivit informațiilor relatate de CNN, turiști din mai multe state occidentale și asiatice au ajuns pe insulă pentru a petrece Anul Nou. Printre cei afectați se află cetățeni britanici, francezi, americani, chinezi, polonezi și ruși, care nu au mai putut părăsi zona.

Un diplomat occidental a declarat pentru AFP că toate cursele aeriene au fost anulate fără avertisment, imediat după instituirea stării de urgență. De atunci, accesul aerian către și dinspre Socotra a rămas complet blocat, în contextul deteriorării rapide a situației de securitate.

Ce spun turiștii despre numărul mare de persoane blocate

Relatările venite direct de pe insulă indică o prezență numeroasă a turiștilor rămași fără soluții rapide de evacuare. „Sunt foarte mulți turiști”, a spus pentru CNN un cetățean american aflat pe Socotra. „Sunt occidentali de toate felurile aici. Sunt sute de oameni”, a adăugat el, relatează Hotnews.

Un alt turist, cu cetățenie olandezo-poloneză, a declarat că se află pe insulă de 11 zile împreună cu familia sa. „Au venit multe avioane, dar nu mai pleacă niciunul. Sunt foarte mulți oameni pe această insulă în momentul de față”, a afirmat acesta.

Ce pot face ambasadele în această situație

Turiștii blocați au apelat la misiunile diplomatice ale țărilor de origine, însă sprijinul oferit este restrâns. Potrivit unuia dintre turiști, ambasadele „din păcate nu pot face nimic, pentru că nu au birouri în Yemen”.

În lipsa unor soluții oficiale de evacuare aeriană, uniii turiști au fost sfătuiți să părăsească insula pe mare. Variante propusă presupune utilizarea navelor comerciale către Oman, urmată de zboruri spre Europa sau Statele Unite.

Ce rol joacă situația politică și militară din Yemen în această criză

Yemenul a declarat stare de urgență națională pe 30 decembrie 2025, după atacuri aeriene ale Arabiei Saudite asupra unor obiective strategice. Departamentul de Stat al SUA avertizase anterior asupra unor „închideri, anulări și redirecționări ale zborurilor comerciale către și dinspre insula Socotra”.

Insula se află din 2020 sub controlul Consiliului de Tranziție Sudic, sprijinit de Emiratele Arabe Unite. Escaladarea conflictului, inclusiv bombardarea portului Mukalla și planurile de referendum pentru independență, mențin regiunea într-o stare de instabilitate accentuată.

Socotra, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO și cunoscută drept „țara extraterestră” datorită biodiversității sale unice, a devenit astfel scena unei crize cu implicații internaționale.

