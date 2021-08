Talibanii, în posesia unui elicopter american Black Hawk. Imagini cu un astfel de aparat pe aeroportul din Kandahar, difuzate de apropiați ai acestora (VIDEO)

Muslim Times, un cont de Twitter apropiat propagandei talibane, a publicat un clip cu un elicopter american Black Hawk deplasându-se pe aeroportul din Kandahar. Muslim Times susține că „aparatul a fost confiscat de talibanii de la fostul regim afgan susținut de SUA și NATO”.

În imaginile publicate de Muslim Times se vede cum elicopterul Black Hawk se mișcă pe pistă, dar nu se ridică de la sol, notează G4Media.

A fully operational Black Hawk is ready for work, which Taliban seized from former US & NATO backed Afghan regime. Video from Kandahar Airport. #Taliban #US #BlackHawk #Helicopter pic.twitter.com/vU4ZGWZpCO

— Muslim Times (@MuslimTimes4) August 25, 2021