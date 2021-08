Talibanii, lăudați de către Donald Trump. Fostul președinte al SUA le-a identificat principalele calități

Donald Trump a oferit noi comentarii despre situația din Afganistan, după ce talibanii au preluat puterea. Fostul președinte al SUA a apreciat mutările talibanilor și totodată, l-a ironizat pe fostul lider afgan.

Talibanii, care au pătruns în capitala Kabul și au acaparat puterea fără probleme, sunt numiți de către Donald Trump drept „inteligenți” și „buni luptători”. Cuvintele măgulitoare au fost exprimate de către fostul președinte conservator la Fox News.

„Talibanii, buni luptători, vă spun, buni luptători. Trebuie să le acordaţi credit pentru asta. Ei luptă de o mie de ani. Ceea ce fac ei este să lupte”, a declarat Trump în cadrul emisiunii „The Sean Hannity Show” de la Fox News, din 17 august, potrivit Business Insider.

„Talibanii au înconjurat aeroportul şi cine ştie dacă ne vor trata cum trebuie? Dintr-o dată, vor spune – ei bine, sincer, dacă ar fi deştepţi, chiar ar face-o – şi sunt deştepţi. Sunt inteligenţi. Ar trebui să-i lase pe americani să iasă”, a adăugat Trump.

În opinia lui Trump, fostul președinte afgan este un „mare escroc” și a lansat noi acuzații dure.

„Am vrut ca ei să încheie o înţelegere cu guvernul afgan. Acum, nu am avut niciodată multă încredere, sincer, în Ghani. Am spus deschis şi clar că am crezut că este un escroc total. Dar nu l-am plăcut niciodată şi cred că, pe baza scăpării sale cu bani, nu ştiu, poate că este o poveste adevărată. Aş bănui că este. Tot ce trebuie să faci este să te uiţi la stilul său de viaţă, să-i studiezi casele, unde locuieşte. A scăpat de crimă în foarte multe, foarte multe moduri diferite”, a mai transmis Trump.

Joe Biden, în colimatorul lui Donald Trump

În această săptămână, Trump a avut mai multe intervenții în care a comentat situația din Afganistan. El l-a criticat pe Joe Biden pentru că nu a urmat planul pe care vechea administrația l-a lăsat. Potrivit fostului președinte din tabăra republicană, situația ar fi fost cu totul alta în statul care în urmă cu câteva zile trupele guvernamentale au cedat în fața talibanilor.

De-a lungul timpului, talibanii au fost acuzați de multiple atentate cu bombă și asasinate. Chiar în acest an, grupul militant a decapitat un interpret afgan pentru armata americană. În prezent, femeile de pe teritoriul statului asiatic se tem că vor trebui să respecte diverse interdicții bizare. Printre acestea, interdicția de a munci în companii și de a studia în universități. De asemenea, persoanele de sex feminin ar urma să revină la vechea ținută, cu fața acoperită.

Talibanii au declarat că nu mai vor conflicte interne și tensiuni cu alte forțe internaționale. Ei au de gând să redenumească statul în Emiratul Islamic al Afganistanului.