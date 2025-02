Tânără de 20 de ani, la un pas de moarte după ce a consumat o băutură energizantă cunoscută. A suferit patru stopuri cardiace

O tânără de 20 de ani din Texas, SUA, a trecut prin momente de coșmar după ce a suferit mai multe stopuri cardiace în timpul unui antrenament la sală. Jazmin Garza consumase înainte de începerea antrenamentului, ceea ce ea crede că i-a declanșat episodul medical extrem de grav.

O entuziastă a fitnessului, Jazmin Garza a consumat o cunoscută băutură energizantă înainte de începerea antrenamentului la sală, ca mai apoi, în timpul executării exercițiilor, inima acesteia să se oprească. Incidentul s-a petrecut la sfârșitul lunii noiembrie, anul trecut.

Jazmin era împreună cu iubitul ei, Isaac Ayala, la sală, când deodată s-a simțit amețită. Începuse să se simtă rău în timpul unui antrenament cu greutăți, iar imediat după terminarea unui set de deadlifturi, tânăra s-a prăbușit și a început să aibă convulsii, relatează .

Cel mai lung stop cardiac al tinerei a durat cinci minute

Imediat cum a văzut scena, ei a alergat spre ea și a început manevrele de resuscitare, momente în care inima lui Jazmin a încetat să mai bată. Medicii s-au grăbit la fața locului și i-au aplicat șocuri electrice pentru a-i face inima să repornească. Dar lucrurile nu s-au îmbunătățit, ba din contră. Tânăra a suferit patru stopuri cardiace, iar cel mai lung a lăsat-o cinci minute fără bătăi de inimă.

Din fericire, ea a supraviețuit experienței care a dus-o la un pas de moarte și a fost externată din spital două săptămâni mai târziu. Cu toate acestea, medicii nu sunt siguri din ce cauză tânăra a suferit stopurile cardiace, însă Jazmin este de părere că băutura energizantă ar fi putut contribui la starea ei.

„De obicei nu beau băuturi cu cofeină. Nu am fost la sală de ceva vreme și am vrut să fac un antrenament intens, așa că am băut o treime dintr-o băutură energizantă. Nu băusem până atunci acest tip de băutură”, a declarat tânăra.

„Am fost foarte panicată trezindu-mă în spital și mi s-a spus că inima mi s-a oprit”, a dăugat aceasta.

Tânăra crede că energizantul a declanșat episodul medical grav

Jazmin a spus că nu are cazuri în familie care să o determine să se gândească că ar putea avea o afecțiune la nivelul inimii și că, mai mult decât atât, nu a avut niciodată probleme până la incidentul de la sală.

Ea bănuiește că băutura energizantă ar fi putut declanșa episoduo medical, împreună cu o afecțiune cardiacă despre care nu știa. Jazmin susține că a mai experimentat în trecut palpitații, dar niciodată nu le-a acordat o importanță deosebită, punându-le pe seama anxietății.

„Cel mai probabil, această problemă exista deja, doar că nu i-am dat atenție. Nu cred că băutura energizantă a fost cauza principală, dar cred că a fost un factor care a contribuit la declanșarea episodului. Cu siguranță voi sta departe de băuturile energizante acum”, a mai precizat Jazmin.