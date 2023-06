Țara cu 99% apă. Plaje nesfârșite cu nisip alb și experiențe inedite

Pentru o vacanță de vis, o insulă este alegerea perfectă. Pentru o varietate largă de plaje, arhipelagul are cel mai bun raport calitate-preț.

Maldive are 99% apă

care se extind pe 90.000 de kilometri pătrați, ceea este este echivalentul a 99% apă, conform Adevărul.

cu cele mai multe insule, care au plaje cu nisip fin, iar o vacanță aici oferă experiențe culinare și culturale.

În SUA, Arhipelagul Florida Keys este renumit pentru zonele de Key West și Key Largo, dar orașul Marathon este în vogă.

Al treile loc în top este Amami Oshima, paradisul insular subtropical din Japonia, care a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în 2021. Aici există opt insule, cu păduri tropicale luxuriante și ape pline de corali.

Experinețe culinare inedite

Pentru experiențele culinare rafinate, Lima este orașul care trebuie neapărat vizitat. Acesta a primit premiul I pentru World’s 50 Best Restaurants și a obținut mai multe locuri în top 50 decât orice alt oraș.

Sole per Due din Vacone, la nord de Roma, se spune că este cel mai mic local de gastronomie din lume. Aici turiștii au parte de intimidate, de un meniu personalizat și chiar de propriul foc de artificii.

Cea mai scumpă înghețată din lume, cu 6.400 de dolari porția, are rădăcini italiene, chiar dacă este fabricate în Japonia. Desertul byakuya – „noapte albă” este făcut din trufe albe rare, două tipuri de brânză, sake și pe deasupra are foiță de aur comestibilă.