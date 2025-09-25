Răsturnare de situație în cazul celor doi prinși împreună la concertul Coldplay. Se pare că și soțul directoarei de HR era la același concert cu amanta lui. Andrew Cabot, care a fost căsătorit timp de doi ani cu Kristin Cabot, în vârstă de 52 de ani, fosta directoare HR de la Astronomer, a confirmat că s-a despărțit de soția sa în momentul scandalului.

Cine se mai afla la concertul Coldplay

Acum, au ieșit la iveală noi detalii bombă, și anume, că și el se afla cu amanta la același concert Coldplay.

„Kristin era în loja cu colegii de la serviciu, deși nu era o loja a companiei, iar Andrew era și el acolo cu o femeie care acum este prietena lui”, a declarat o sursă pentru

„Erau despărțiți și locuiau separat de câteva săptămâni. A fost o relație amiabilă… Cabot a simțit că nu poate vorbi, deoarece oamenii aflați în mijlocul unui divorț nu pot spune nimic public.”, a mai adăugat sursa respectivă.

Amintim că solistul trupei Coldplay, Chris Martin, când i-a văzut că se ascund în momentul în care KissCam-ul era pe ei, a spus: „ Fie au o aventură, fie sunt foarte timizi”.

CEO-ul Astronomer, Andy Byron, văzându-se pe marele ecran, a părut că spune: „La naiba, eu sunt”.

Acel moment a devenit viral și i-a costat locurile de muncă atât pe Kristin Cabot, cât și pe Andy Byron.

A fost sau nu o aventură între Kristin Cabot și Andy Byron

„Kristin nu se ascundea, nu știu de ce s-a ferit. Știa că era nepotrivit să se comporte așa cu șeful ei, în calitate de șef al departamentului de resurse umane”, a spus sursa, potrivit .

„Nu a fost vorba că a fost prinsă înșelând, nu a fost vreo aventură”, au spus ei.

„Recunoaște pe deplin că îmbrățișarea a fost nepotrivită, dar acesta a fost singurul lucru nepotrivit pe care l-a făcut.”

Conform sursei, Cabot și Byron nu au nimic mai mult în comun decât „o mare prietenie”.

Ce a spus soțul directoarei de HR de la Astronomer

Se spune că Andrew Cabot ar fi fost „luat prin surprindere” când i-a găsit pe jurnaliști în fața casei de pe malul apei din Rye, New Hampshire, în valoare de 2,2 milioane de dolari, pe care o avea cu soția și cei doi copii ai săi.

S-a simțit obligat să că el și Kristin erau deja „separați în mod privat și amiabil cu câteva săptămâni înainte de concertul Coldplay ”.

„Decizia lor de divorț era deja în curs de a fi luată înainte de acea seară”, a declarat pentru publicație un purtător de cuvânt al lui Andrew, CEO-ul Privateer Rum.

„Acum, că dosarul de divorț este public, Andrew speră că acest lucru va pune capăt speculațiilor și va oferi familiei sale intimitatea pe care au prețuit-o întotdeauna.”

Ce decizie a luat soția lui Andy Byron, CEO-ul Astronomer, prins la concertul Coldplay

Soția lui Andy Byron, Megan Kerrigan, în vârstă de 50 de ani, cu care acesta are doi copii, s-a mutat rapid din domiciliul conjugal și i-a dat verigheta la scurt timp după ce au apărut imaginile de la concertul Coldplay.

Ea și-a șters chiar și numele de căsătorie, „Byron”, de pe pagina ei de Facebook, înainte de a decide să șteargă complet contul.

Între timp, compania Astronomer i-a plasat pe Andy Byron și Kristin Cabot în concediu, înainte ca aceștia să demisioneze.

„Înainte de această săptămână, eram cunoscuți ca un pionier în spațiul DataOps, ajutând echipele de date să alimenteze totul, de la analize moderne până la inteligența artificială în producție”, a declarat compania într-un comunicat, pe fondul scandalului.

„Deși gradul de cunoaștere a companiei noastre s-a schimbat peste noapte, produsul și munca noastră pentru clienții noștri nu s-au schimbat.”, a mai transmis compania.