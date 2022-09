Televiziunile rusești, împotriva oligarhilor din Rusia în contextul mobilizării: „Să li se încredințeze, lui Abramovici trupele aeropurtate, lui Deripaska unitățile de infanterie”

Televiziunile rusești par să fie împotriva oligarhilor din Rusia, în timp ce mobilizarea anunțată de Putin nu decurge conform planului, iar autoritățile nu sunt în stare să furnizeze recruților echipamente elementare.

„În mod clar, nu putem spune că totul este minunat. Ar trebui să înțelegem asta”, spune deputatul Yuri Șvitkin, președintele adjunct al Comisiei de Apărare din Duma de Stat, cu privire la mobilizarea ordonată de președintele Vladimir Putin pe 21 septembrie.

„Șefii regiunilor Federației Ruse sunt astăzi direct implicați în mobilizarea în desfășurare. Ei sunt implicați nu doar în logistică, ci și în materie de provizii, echipamente de comunicare, provizii medicale șamd.”, explică deputatul.

„Cred că ar trebui să intensificăm această muncă puțin. În primul rând, și haideți să fim sinceri, structurile oligarhice pe care le avem în prezent fac niște comentarii stranii despre operațiunea militară specială”, continuă deputatul rus.

În aceeași ordine de idei, el a menționat că „mi-ar plăcea să ne uităm la , Oleg Deripaska, Vladimir Potanin și toți ceilalți. Ce fac ei pentru forțele noastre armate? Poate că este adevărat că fac cadouri iPhone-uri naziștilor? Unii dintre ei, nu voi da niciun nume dar dv. i-ați numit deja”

I’ve written about the trend where Russian state media figures keep demanding that oligarchs help fund Putin’s failing war against Ukraine, see my recent article below⤵️These demands are increasing in frequency and specific oligarchs are now being named.

