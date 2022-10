Temeri față de apariția unui nou val Covid, până în noiembrie. Virusologii sunt îngrijorați

Deși, pentru moment, nu există certitudini referitoare la răspândirea unui noul val iar răspândirea este încă limitată. „fiica” lui BA.5 este în creștere rapidă în mai multe țări. Aceasta ar putea însă deveni o nouă variantă după Alpha, Beta, Gamma, Delta și Omicron.

În prezent este răspândit BA.5, o subvariantă a Omicron 2.

Până în noiembrie, susțin specialiștii, ar putea exista un nou val semnificativ de COVID-19, cauzat de o nouă subvariantă a coronavirusului SARS-CoV-2, identificat ca BQ.1.1, denumit Cerberus.

Conform unor surse științifice citate de , virusul continuă să evolueze și să sufere mutații în gazde, producând tulpini suplimentare care sunt din ce în ce mai ușor de transmis și mai evazive.

Printre cei care îi îngrijorează cel mai mult pe experți se numără BQ.1.1, ale cărui cazuri se dublează săptămână de săptămână.

Sursa citată exemplifică mesajul unui reputat specialist în domeniu, dr. Cornelius Roemer, bioinformatician specializat în evoluția virală la „Biozentrum” de la Universitatea din Basel. Acesta a postat în cursul lunii, pe twitter: „cu încă 11 zile de date, devine destul de clar că BQ.1.1 va genera un val de variante în Europa și America de Nord înainte de sfârșitul lunii noiembrie”; acesta a atașat un grafic elocvent al creșterii infecției de la jumătatea lunii august până la 23 septembrie.

With 11 days more data, it is becoming quite clear that BQ.1.1 will drive a variant wave in Europe and North America before the end of November

Its relative share has kept more than doubling every week

It has taken just 19 days to grow 8-fold from 5 sequences to 200 sequences 1/

— Cornelius Roemer (@CorneliusRoemer)