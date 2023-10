Tensiuni în marile orașe europene: Manifestanții palestinieni scandează sloganuri de susținere a  violențelor comise asupra Israelului

Imagini rare pe străzile marilor orașe din Europa. Musulmanii din mai multe țări europene au ieșit în stradă pentru a-și exprima solidaritatea cu Fășia Gaza și a sărbători Cu toate acestea, protestele au luat o turnură violentă în câteva orașe din Germania.

Jurnaliștii de la „Welt” au fost atacați de simpatizanții Hamas în timp ce documentau manifestațiile. Acest incident a avut loc în contextul unei demonstrații stradale în care unii protestatari, purtând steagul palestinian, împărțeau produse de patiserie pentru a sărbători începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

In Berlin, a TV team from Welt, one of the country’s largest daily newspapers, was attacked by Hamas sympathizers; in the street, some, wearing the Palestinian flag, were distributing pastries to celebrate the attacks against…

Muslims in Germany Celebrate the Israeli Attacks



Politia a intervenit pentru a restabili ordinea, explicând prin intermediul platformei Twitter că a trebuit să disperseze oamenii „care sărbătoreau atacurile asupra Israelului prin distribuirea de produse de patiserie dulci”. Autoritățile au dorit să evite escaladarea violențelor și să asigure securitatea publică. Forțele de securitate rămân vigilente pentru a preveni escaladarea situației și pentru a menține pacea și securitatea în zonă.

Un grup de palestinieni a fost filmat și în Londra, în timp ce sărbătoarea uciderea a peste 100 de israelieni, printre care femei și copiii.

Allahu Akbar London!

Muslim „peaceful” enrichers celebrate the slaughter of 100’s Israeli men, women and children civilians today. These are the terrorists being imported into the UK

Working day and night to deliver for the British people!

