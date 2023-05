Terenul fostului ginere al lui Putin a fost confiscat de procurorii din Olanda

Procurorii din Olanda au confiscat un teren de lângă Amsterdam, care aparține

Terenul din Duivendrecht este al lui Jorrit Faassen, un om de afaceri olandez, care a avut o căsnicie cu fiica cea mai a președintelui rus, Maria Vorontsova, conform Adevărul.

O înregistrare în cartea funciară olandeză arată că terenul a fost confiscat la 12 mai de parchetul național pentru infracțiuni financiare, economice, dar și legate de mediu.

Documentele de cadastru olandeze arată că terenul a fost confiscat în cadrul unei anchete penale.

Potrivit lui Heleen over de Linden, avocat și expert în sancțiuni, Faasen ar putea fi ținta unei investigații, chiar dacă motivul sechestrului nu poate fi stabilit din documentele publice. Procurorii olandezi nu au spus dacă fostul ginere al lui Putin a fost investigat.

Ancheta a fost efectuată de Follow the Money, The Guardian și Proekt Media, un site rus de investigații.

Faassen locuiește în Moscova și ar fi fost interogat recent de autoritățile pe aeroportul Schipol când a zburat către Țările de Jos.

Conform raportului, persoana a spus că anchetatorii l-au interogat pe Faassen sub suspiciunea de „evaziune de sancțiuni” și i-au confiscat laptopul și telefonul, iar apoi s-a întors repede la Moscova.

Fiicele lui Putin, pe lista sancțiunilor

Ambele fiice ale lui Putin, Maria , se află pe lista sancțiunilor Uniunii Europene și SUA în aprilie 2022, la puțin timp după ce Rusia a invadat Ucraina. Cu toate acestea, Faassen nu s-a aflat pe această listă.

El s-a căsătorit cu Vorontsova în 2008, dar apoi au divorțat. Cei doi au împreună un copil de 10 ani.

În martie, SUA au declarat că lansează o nouă represiune împrotriva țărilor și persoanelor implicate în respingerea sancțiunilor.

Rusia a folosit rețele de puncte de transbordare și alte soluții pentru a evita izolarea economică, în timp ce activiștii s-au plâns că familiile oficialilor ruși sancționați continuă să trăiască în Europa.

Faasen are teren de 1.432 de metri pătrați

Terenul de lângă Amsterdam și legătura cu Faassen sunt cunoscute de către public. La scurt timp după invazia rusă în Ucraina, protestatarii au ridicat semne pe teren prin care îl chema pe Putin să „elibereze Navalnîi”, iar fiica cea mare să îi spună tatălui său să oprească războiul.

Terenul are 1.432 de metri pătrați, dar este gol. Faassen a cerut, în 2021, permisiunea de a construi o casă și șase clădiri de birouri.

În martie 2022, municipalitatea a oprit procedura de autorizare pe motivul „legăturilor strânse” ale lui Faassen cu Putin.