The Guardian: Donald Trump se temea că Iranul va încerca să-l asasineze ca răzbunare pentru moartea generalului Qassem Suleimani, ucis cu o dronă americană

Noi dezvăluiri incendiare ies la iveală din timpul mandatului lui Donald Trump la Casa Albă. Acesta le-a spus prietenilor, în decembrie 2020, că se teme că Iranul va încerca să îl asasineze după eliminarea lui Qassem Suleimani, un general iranian ucis într-un atac american cu dronă autorizat de fostul şef de stat, care a avut loc cu aproximativ un an mai devreme, relatează .

Donald Trump s-a temut că va fi asasinat

Pe 16 decembrie 2020, Ayatollah Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a postat pe Twitter: ”Cei care au ordonat uciderea generalului Suleimani, precum şi cei care au comis-o ar trebui pedepsiţi. Această răzbunare se va întâmpla cu siguranţă la momentul potrivit”.

”La un cocktail, Trump le-a spus mai multor prieteni din Florida că se teme că Iranul va încerca să-l asasineze, aşa că a trebuit să se întoarcă la Washington, unde ar fi mai în siguranţă”, scrie în noua carte a lui Peter Baker şi Susan Glasser, care scriu pentru New York Times şi New Yorker.

Baker şi Glasser descriu politica lui Trump în Iran în carte, de la discuţiile reticente asupra acordului nuclear semnat sub administraţia lui Barack Obama, până la retragerea Statelor Unite în mai 2018 şi momentul din iunie 2019 când Trump a autorizat atacurile aeriene, dar le-a anulat în ultimul moment.

Trump a spus atunci: ”M-am gândit o secundă şi am spus: Ştiţi ce, au doborât o dronă fără pilot… şi, «iată că avem 150 de oameni morţi, incident care ar fi avut loc într-o jumătate de oră după ce am spus continuă» Şi nu mi-a plăcut… Nu am crezut că este adecvat”.

Şase luni mai târziu, Trump a autorizat atacul asupra lui Suleimani.