B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » TikTok se reinventează: Intră pe segmentul de lux. Cu cât se vinde o geantă de firmă

TikTok se reinventează: Intră pe segmentul de lux. Cu cât se vinde o geantă de firmă

Ana Maria
26 nov. 2025, 15:59
TikTok se reinventează: Intră pe segmentul de lux. Cu cât se vinde o geantă de firmă
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce presupune apariția produselor premium pe această platformă – TikTok Shop
  2. În ce țări investește TikTok pentru a-și consolida segmentul luxury
  3. Cum susține TikTok resellerii de produse de lux, pe platforma TikTok Shop
  4. Cum se asigură autenticitatea produselor de lux pe TikTok Shop
  5. Cum schimbă TikTok Live modul de a cumpăra produse premium

TikTok face un salt îndrăzneț în zona retailului premium. Încearcă să transforme TikTok Shop într-un marketplace capabil să vândă articole scumpe, de la genți exclusiviste până la ceasuri de mii de dolari, informează Fashion Network. Mișcarea marchează expansiunea TikTok în zona de lux, o direcție care contrastează puternic cu reputația inițială a platformei.

Cândva, considerată o „piață de un dolar”, TikTok Shop listează acum genți Hermès și Chanel de peste 11.000 de dolari, sneakersi rari Louis Vuitton x Nike și, recent, ceasuri Rolex și Cartier, lansate pentru sezonul Black Friday. Majoritatea produselor sunt pre-owned, puse în vânzare de reselleri specializați, care folosesc tehnologii de autentificare bazate pe Inteligență Artificială.

Ce presupune apariția produselor premium pe această platformă – TikTok Shop

Ascensiunea acestor listări arată ambițiile TikTok de a concura cu marketplace-uri mari, la doi ani după lansarea în SUA. În ciuda discuțiilor despre un potențial ban pe piața americană, expansiunea continuă. Dacă proiectul se dovedește un succes, branduri mari precum Chanel, care folosesc deja TikTok pentru marketing, ar putea începe vânzările directe către consumatori.

„Având în vedere percepția anterioară că era un fel de magazin de un dolar, evoluția este spectaculoasă”, spune Vidyuth Srinivasan, cofondator Entrupy. „N-ai zice că aceasta era imaginea platformei acum un an și jumătate.”

În ce țări investește TikTok pentru a-și consolida segmentul luxury

Platforma accelerează investițiile în piețe precum Brazilia, Japonia, Mexic, Franța și Italia. Deși a redus estimările pentru vânzările din SUA, conducerea rămâne optimistă și mizează pe TikTok Shop ca pe una dintre cele mai valoroase divizii.

Într-un posibil acord pentru menținerea operațiunilor în SUA, segmentul de e-commerce ar rămâne sub controlul ByteDance.

Cum susține TikTok resellerii de produse de lux, pe platforma TikTok Shop

Pentru unii revânzători, platforma a devenit esențială. 17th Street, boutique de lux second-hand din New York, spune că TikTok este acum unul dintre principalele motoare de vânzări online.

Au vândut aproape 1.000 de genți, inclusiv Hermès Kelly, Birkin, Chanel sau LVMH, iar o treime din profit vine din platformă. Comisionul TikTok este de 8%, considerat acceptabil datorită volumului, explică Olivia Sperduto, head of social media.

Cum se asigură autenticitatea produselor de lux pe TikTok Shop

Pentru a preveni fraudele, TikTok colaborează cu cinci autentificatori aprobați, printre care Entrupy. Vânzătorii trebuie să trimită un certificat în 24 de ore, altfel tranzacția se anulează automat.

Dispozitivul Entrupy folosește o lentilă microscopică atașată la telefon, iar AI-ul compară imaginile cu o bază de date construită în peste 10 ani. „Totul ține de creșterea nivelului de încredere”, punctează Srinivasan.

Generația Z este motorul segmentului pre-owned, impulsionat de interesul pentru sustenabilitate și economia circulară. TikTok a lansat categoria luxury pre-owned în UK, apoi în SUA, iar compania a relocat special un fost director Douyin în Seattle pentru a dezvolta divizia de lux.

Cum schimbă TikTok Live modul de a cumpăra produse premium

Live-urile se transformă într-un adevărat boutique digital. Platforma a introdus licitații live, unde utilizatorii se luptă pentru piese rare. 17th Street transmite cinci ore pe zi și a vândut o geantă Birkin HAC cu 20.000 de dolari. Într-o singură zi a depășit 30.000 de dolari.

„Vintage-ul este în plină explozie. Toate gențile noi de azi vor deveni vintage într-o zi. Iar acum oamenii adoră gențile vechi, modelele Murakami de la Louis Vuitton se vând chiar mai bine decât cele noi.”, a mai afirmat Sperduto.

Tags:
Citește și...
Reguli după modelul australian. Parlamentul European cere o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale
Externe
Reguli după modelul australian. Parlamentul European cere o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale
Originea numelui Marea Neagră: Misterul, elucidat de experți. Ce s-a descoperit
Externe
Originea numelui Marea Neagră: Misterul, elucidat de experți. Ce s-a descoperit
Pericolul din pantofii Nike și Adidas produși în Indonezia. Descoperire îngrijorătoare a autorităților din Olanda și SUA
Externe
Pericolul din pantofii Nike și Adidas produși în Indonezia. Descoperire îngrijorătoare a autorităților din Olanda și SUA
Incendiu devastator în Hong Kong. Cinci zgârie-nori, în flăcări. Mai mulți morți și răniți (VIDEO)
Externe
Incendiu devastator în Hong Kong. Cinci zgârie-nori, în flăcări. Mai mulți morți și răniți (VIDEO)
Afacere de spionaj în Franța. Poliția a arestat patru persoane dintre care doi ruși
Externe
Afacere de spionaj în Franța. Poliția a arestat patru persoane dintre care doi ruși
Încă un stat din UE recunoaște femicidul ca pe o infracțiune distinctă. Cum va fi pedepsit
Externe
Încă un stat din UE recunoaște femicidul ca pe o infracțiune distinctă. Cum va fi pedepsit
STENOGRAMĂ: Discuția secretă între trimisul lui Trump și consilierul lui Putin. Ce plan au pus la cale privind războiul din Ucraina: „Asta este convingerea mea”
Externe
STENOGRAMĂ: Discuția secretă între trimisul lui Trump și consilierul lui Putin. Ce plan au pus la cale privind războiul din Ucraina: „Asta este convingerea mea”
Mii de criminali ruși scapă de pedepse dacă își exprimă intenția de a lupta pe front. Metoda prin care Rusia transformă infractori în eroi naționali
Externe
Mii de criminali ruși scapă de pedepse dacă își exprimă intenția de a lupta pe front. Metoda prin care Rusia transformă infractori în eroi naționali
Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare
Externe
Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare”: „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»”
Externe
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare”: „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»”
Catalin Drula
Ultima oră
16:38 - Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
16:19 - De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)
16:08 - Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
15:57 - Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
15:56 - Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
15:53 - Guvernul Bolojan, încă o moțiune de cenzură. Executivul ar putea să nu prindă sărbătorile
15:32 - Reguli după modelul australian. Parlamentul European cere o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale
15:23 - Prima reacție a lui Nicușor Dan pe drona care a survolat România ore întregi. „Doar un accident” (VIDEO)
15:16 - Celia, mărturisiri dureroase: „Eu am pierdut două sarcini”/„ Am zis că nu are niciun rost să mai încerc sau să mai sper”. Ce s-a întâmplat când se aștepta cel mai puțin
15:13 - Surse: Decizia radicală luată de coaliția de guvernare, chiar înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei