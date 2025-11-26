TikTok face un salt îndrăzneț în zona retailului premium. Încearcă să transforme TikTok Shop într-un marketplace capabil să vândă articole scumpe, de la genți exclusiviste până la ceasuri de mii de dolari, informează . Mișcarea marchează expansiunea TikTok în zona de lux, o direcție care contrastează puternic cu reputația inițială a platformei.

Cândva, considerată o „piață de un dolar”, TikTok Shop listează acum genți Hermès și Chanel de peste 11.000 de dolari, sneakersi rari Louis Vuitton x Nike și, recent, ceasuri Rolex și Cartier, lansate pentru sezonul Black Friday. Majoritatea produselor sunt pre-owned, puse în vânzare de reselleri specializați, care folosesc tehnologii de autentificare bazate pe Inteligență Artificială.

Ce presupune apariția produselor premium pe această platformă – TikTok Shop

Ascensiunea acestor listări arată ambițiile TikTok de a concura cu marketplace-uri mari, la doi ani după lansarea în SUA. În ciuda discuțiilor despre un potențial ban pe piața americană, expansiunea continuă. Dacă proiectul se dovedește un succes, branduri mari precum Chanel, care folosesc deja TikTok pentru marketing, ar putea începe vânzările directe către consumatori.

„Având în vedere percepția anterioară că era un fel de magazin de un dolar, evoluția este spectaculoasă”, spune Vidyuth Srinivasan, cofondator Entrupy. „N-ai zice că aceasta era imaginea platformei acum un an și jumătate.”

În ce țări investește TikTok pentru a-și consolida segmentul luxury

Platforma accelerează investițiile în piețe precum , Japonia, Mexic, Franța și Italia. Deși a redus estimările pentru vânzările din SUA, conducerea rămâne optimistă și mizează pe TikTok Shop ca pe una dintre cele mai valoroase divizii.

Într-un posibil acord pentru menținerea operațiunilor în SUA, segmentul de e-commerce ar rămâne sub controlul ByteDance.

Cum susține TikTok resellerii de produse de lux, pe platforma TikTok Shop

Pentru unii revânzători, platforma a devenit esențială. 17th Street, boutique de lux second-hand din New York, spune că TikTok este acum unul dintre principalele motoare de vânzări online.

Au vândut aproape 1.000 de genți, inclusiv Hermès Kelly, Birkin, Chanel sau LVMH, iar o treime din profit vine din platformă. Comisionul TikTok este de 8%, considerat acceptabil datorită volumului, explică Olivia Sperduto, head of social media.

Cum se asigură autenticitatea produselor de lux pe TikTok Shop

Pentru a preveni fraudele, TikTok colaborează cu cinci autentificatori aprobați, printre care Entrupy. Vânzătorii trebuie să trimită un certificat în 24 de ore, altfel tranzacția se anulează automat.

Dispozitivul Entrupy folosește o lentilă microscopică atașată la telefon, iar AI-ul compară imaginile cu o bază de date construită în peste 10 ani. „Totul ține de creșterea nivelului de încredere”, punctează Srinivasan.

Generația Z este motorul segmentului pre-owned, impulsionat de interesul pentru sustenabilitate și economia circulară. TikTok a lansat categoria luxury pre-owned în UK, apoi în SUA, iar compania a relocat special un fost director Douyin în Seattle pentru a dezvolta divizia de lux.

Cum schimbă TikTok Live modul de a cumpăra produse premium

Live-urile se transformă într-un adevărat boutique digital. Platforma a introdus licitații live, unde utilizatorii se luptă pentru piese rare. 17th Street transmite cinci ore pe zi și a vândut o geantă Birkin HAC cu 20.000 de dolari. Într-o singură zi a depășit 30.000 de dolari.

„Vintage-ul este în plină explozie. Toate gențile noi de azi vor deveni vintage într-o zi. Iar acum oamenii adoră gențile vechi, modelele Murakami de la Louis Vuitton se vând chiar mai bine decât cele noi.”, a mai afirmat Sperduto.