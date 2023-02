Toate tancurile armatei belgiene au fost cumpărate de un milionar care vrea să le trimită în Ucraina

În urmă cu câțiva ani, toate tancurile armatei belgiene au fost cumpărate de un milionar din aceeași țară, care intenționează să le vândă Ucrainei.

Freddy Versluys deține multiple tancuri Leopard 1 construite în Germania și alte vehicule militare. El deține două companii din domeniul apărării ce produc multiple tehnologii, de exemplu senzori pentru nave spațiale.

Tancurile au devenit foarte populare pentru că milionarul s-a luptat public cu ministrul belgian al apărării, Ludivine Dedonder, în contextul , informează .

Motivul, pentru care Belgia nu a trimis până acum tancuri ca să ajute Ucraina în lupta împotriva Rusiei, este că țara nu mai are niciun tanc. Întregul lot de 50 a fost cumpărat de compania lui Versluys în urmă cu mai bine de cinci ani.

Versluys, în vârstă de 60 de ani, reflectă modelul de afaceri al companiei sale, ce constă în cumpărarea de echipamente militare nedorite în caz că cineva o să aibă nevoie de ele în viitor.

Freddy Versluys, a silver-haired man in his 60s, has a warehouse full of second-hand tanks that brought him into the spotlight over the past few days. He says his company bought unwanted military equipment in the hope that someone would want it in future

