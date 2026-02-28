Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a declarat, sâmbătă seară, că aproximativ 1.000 de români au contactat misiunile diplomatice din regiune pentru înregistrare sau asistență consulară, în contextul escaladării din Orientul Mijlociu și închiderii spațiilor aeriene.

Ce au cerut românii care au contactat misiunile diplomatice

„Avem aproximativ 1.000 de persoane, cetățeni români, care au contactat misiunile diplomatice, fie să se înregistreze ca fiind prezenți în spațiul respectiv și să ne lase datele de contact, fie să ceară asistență consulară sau să ne informeze că le-au fost și să întrebe despre drepturile pe care le au, în speță, de exemplu, dacă zborurile respective au fost cumpărate prin agenții de voiaj, în cazul respectiv au dreptul la cazare până la trei zile, până când sunt reluate zborurile respective.

Colegii mei au fost în contact și sunt în contact și cu aeroporturile principale, pentru a se asigura că elemente de bază, cum ar fi accesul la apă, accesul la informații relevante, sunt acolo, disponibile pentru cetățenii români”, a declarat Oana Țoiu, la Euronews România, potrivit

Aceasta a precizat că MAE a organizat o reuniune online cu ambasadorii și consulii din regiune, la care a participat și premierul Ilie Bolojan.

Țoiu a mai afirmat că nivelul de alertă pentru mai multe state din regiune a fost ridicat la 5 și 6 din 9, dar asta nu implică deocamdată recomandarea de părăsire a țărilor pentru cetățenii rezidenți.

Țoiu: Poziția României este să ceară dezescaladarea conflictului

„În acest moment, poziția României este una consecventă privind condamnarea regimului din Iran pentru încălcarea regulilor internaționale. (…)

În acest moment însă, în continuare, este foarte important să ne întoarcem și la dreptul internațional, la necesitatea respectării lui, și poziția României este să ceară dezescaladarea conflictului. (…) Este foarte important să putem să avansăm și pe calea diplomatică”, a mai declarat ministra Oana Țoiu.