Externe » Donald Trump, nouă reacție: Scopul operațiunii e libertatea pentru Iran

Donald Trump, nouă reacție: Scopul operațiunii e libertatea pentru Iran

Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 19:14
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Andrea Hanks

Președintele american Donald Trump a avut o nouă reacție după atacurile israeliene, cu susținere americană, asupra Iranului de sâmbătă dimineață.

„Tot ce vreau e libertate pentru poporul iranian. Vreau o națiune sigură și asta vom avea”, a spus Trump pentru The Washington Post, fără a da detalii despre următorii pași.

Amintim că Israel și Statele Unite au lansat mai multe atacuri asupra Iranului, sâmbătă dimineață, după avertismente repetate că vor face acest lucru dacă Iranul nu renunță de tot la programele sale nucleare. În atacuri au fost uciși mai mulți lideri politici ai regimului iranian și mai mulți comandanți militari. Moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei e în curs de verificare.

În replică, armata iraniană a anunțat că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite. Majoritatea covârșitoare a rachetelor au fost interceptate.

Trump, ultimatum pentru Gărzile Revoluționare Iraniene

În primele sale declarații de după atac, Donald Trump a afirmat că „ne vom asigura că (Iranul) nu va obține o armă nucleară”.

„Armata Statelor Unite a întreprins o operaţiune masivă şi continuă pentru a împiedica această dictatură extrem de malefică şi radicală să ameninţe America şi interesele noastre fundamentale de securitate naţională. Vom distruge rachetele lor şi vom lăsa la pământ industria lor de rachete. Aceasta va fi, din nou, complet distrusă. Vom anihila marina lor.

Ne vom asigura că teroriştii din regiune nu vor mai putea destabiliza regiunea sau lumea, nu vor mai putea ataca forţele noastre şi nu vor mai putea folosi dispozitivele explozive improvizate – sau bombele de margine de drum, cum sunt uneori numite – pentru a răni grav şi a ucide mii şi mii de oameni, inclusiv mulţi americani. Şi ne vom asigura că Iranul nu va obţine arme nucleare” a mai declarat președintele american.

În cadrul discursului său, Trump a dat și un ultimatum Gărzilor Revoluționare Iraniene: „Trebuie să depuneţi armele. Veţi fi trataţi în mod echitabil şi veţi beneficia de imunitate totală, sau veţi fi confruntaţi cu o moarte sigură”.

