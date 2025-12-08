B1 Inregistrari!
Top 3 cele mai bune destinații din lume pentru a deține o casă de vacanță

B1.ro
08 dec. 2025, 18:41
Sursa foto: Hepta - Face to Face / ImageStockArt/face to face
Cuprins
  1. Cea mai bună țară pentru cumpărarea unei case de vacanță
  2. Țara mai puțin accesibilă, dar care este o destinație de vacanță ideală
  3. Țara ideală pentru pasionații de golf

Mulți oameni visează să dețină o casă de vacanță unde să-și poată petrece verile la soare. Tendința deținerii unei case de vacanță este în creștere, la fel ca cererea de închirieri în perioada vacanțelor și a prețurilor din zonele populare.

Cea mai bună țară pentru cumpărarea unei case de vacanță

Un studiu realizat de Property Finder a dezvăluit care este cea mai bună țară din lume pentru cumpărarea unei case de vacanță. Este vorba de Spania, o destinație extrem de atractivă pentru pasionații de cultură, artă și arhitectură, în parte datorită faptului că găzduiește 50 de situri din Patrimoniul Mondial UNESCO. De altfel, este o țară recunoscută pentru raportul bun între calitate și preț, dar și stilul relaxat de viață al locuitorilor. Toate astea fac ca Spania să aibă un „scor de vacanță” de 79,3 din 100.

Prețul mediu pentru un apartament cu două dormitoare în Spania este de aproximativ 209.675 de euro, potrivit Daily Mail.

Țara mai puțin accesibilă, dar care este o destinație de vacanță ideală

Pe locul al doilea în topul celor mai bune destinații pentru a deține o casă de vacanță se află Franța, cu un scor de 69,4 din 100. La fel ca țara clasată pe primul loc, Spania, și Franța a obținut un scot bun la stil de viață și mediu, mai exact 76,7 din 100. Țara are 54 de situri în registrul Patrimoniului Mondial UNESCO și este una dintre cele mai vizitate țări din lume.

În comparație cu Spania, Franța nu este o țară la fel de accesibilă. Din acest punct de vedere, este mai potrivită pentru persoanele cu venituri mari.

Țara ideală pentru pasionații de golf

Un loc popular printre jucătorii de golf, Portugalia ocupă locul trei în topul celor mai bune destinații pentru deținerea unei case de vacanță. Țara a obținut un „scor de vacanță” de 65,8 din 100.

Cu peste 300 de zile însorite pe an, un ritm de viață relaxat și prețuri competitive la proprietăți, mulți oameni aleg să cumpere case de vacanță în Portugalia. Localizarea sa pe glob, cultura și istoria bogate sunt alte trei aspecte care contribuie la atractivitatea Portugaliei pentru străinii în căutarea unei case de vacanță.

Prețul mediu pentru un apartament cu două dormitoare în Portugalia este de aproximativ 213.000 de euro.

