Deja de o săptămână a început a Rusiei. Lipsiți de orice fel de pregătire, unii recruit deja au fost trimiși pe front, iar alții dorm pe pământ în barăci care arată mai mult ca niște celule dintr-o închisoare. Majoritatea au fost impuși să cumpere medicamente și uniforme pe cont propriu. O parte din recruit s-au ales și cu arme ruginite, notează

„Sincer, toți vor muri acolo. Vor fi mutilați și uciși! Eu, de exemplu, am servit [ca soldat contractual] pentru o lungă perioadă de timp, apoi am ales să merg eu însumi [pe frontul din Ucraina] – și m-am trezit încă nepregătit. În prima zi, mi-am dat seama că am făcut cea mai mare greșeală din viața mea”, mărturisește Kirill, un soldat ucrainean.

Soldatul a realizat că „distruge o țară și oameni”

că a plecat la război cu un spirit patriotic, convins că va apăra țara.

„Când am decis să plec în Ucraina, eram un patriot convins. Am crezut că acolo sunt formațiuni naziste, cum ar fi Azov. Am văzut o grămadă de filme [rusești], în plus, toate canalele Telegram și TV au fost gândite pentru a ne manipula. Dar încă de când eram duși peste graniță în Ural, mi-am dat seama că noi suntem ocupanții, noi eram fasciștii.

Stăteam în spatele camionului și vedeam toate locurile pe lângă care treceam, la ceea ce lăsam în urmă. Toate acele sate distruse din Harkov. Mi-am dat seama că de fapt distrugem o țară și oamenii ei. Lumea era cu susul în jos, mă simțeam gol sufletește.

Îți dai seama că toată viața ta de până acum a fost ficțiune. Un balon de săpun”, relatează el.

Pe front treci printr-o metamorfoză

„Am călătorit la Izium, în regiunea Harkov. Am petrecut trei zile în prima linie – și am primit un alt semnal de alarmă când artileria noastră a tras în noi. Apoi au început acele comenzi stupide…

Îmi dau seama când sunt trimis la sacrificare. I-am spus tipului cu epoleți: „Nu sunt doar o monedă de schimb! Sunt un soldat al armatei ruse” la care el a răspuns: „Toți sunteți doar carnede tun. Sunteți al treilea grup care formeazăacest battalion. Știți unde au murit primele două grupuri? Vei muri aici.”

Te trezești ca fiind cineva și până seara devii altcineva. Treci prin metamorfoze atât de intense încât te sperie. Te sperie cât de orb erai înainte. Și cât de surd”, a povestit Kirill, pentru site-ul rus de investigații Meduza.

Kirill face asocieri cu perioada 1922-1939: „Acum începe totul iar, 100 de ani mai tîrziu. Vreau să le spun noilor recruit că ar trebui să se întoarcă cu toții la Moscova. Oricât de mulți ar fi”, este mesajul soldatului.