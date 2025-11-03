B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Șeful armatei germane a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul militar: „Este vital!”. Ce prevede noua lege

Șeful armatei germane a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul militar: „Este vital!”. Ce prevede noua lege

Ana Maria
03 nov. 2025, 14:39
Șeful armatei germane a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul militar: Este vital!. Ce prevede noua lege
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Sebastian Gollnow
Cuprins
  1. De ce consideră Germania că evaluarea tinerilor este necesară pentru un posibil serviciu militar
  2. Ce prevede noua lege a serviciului militar în Germania
  3. Cât de urgentă este această măsură pentru Germania

Generalul Carsten Breuer, șeful Statului Major al Apărării din Germania, a cerut evaluarea tuturor tinerilor din țară pentru un posibil serviciu militar, relatează agenția Agerpres. Acesta avertizează că Berlinul trebuie să fie pregătit pentru orice situație de criză.

„Din punct de vedere militar, este vital să fie evaluată întreaga cohortă de vârstă. Numai atunci vom ști cine e disponibil și pe cine putem chema într-o situație de apărare, pe care dorim să o prevenim”, a spus Breuer într-un interviu acordat grupului de presă RND.

De ce consideră Germania că evaluarea tinerilor este necesară pentru un posibil serviciu militar

Potrivit generalului, o evaluare națională ar permite identificarea rapidă a persoanelor care pot fi mobilizate în caz de conflict. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, susține și el această idee, subliniind că este vorba despre o măsură de protecție și planificare, nu despre o militarizare a societății.

„Nimeni nu poate spune, astăzi, cu certitudine, cum va arăta situația de securitate și amenințarea în anii următori”, a adăugat Breuer, subliniind că Germania nu își mai poate permite întârzieri în modernizarea apărării.

Ce prevede noua lege a serviciului militar în Germania

Noua lege privind serviciul militar va intra în vigoare la 1 ianuarie și, în primă fază, se va baza doar pe voluntariat. Dacă numărul voluntarilor va fi insuficient, ar putea fi aplicată o tragere la sorți pentru selecția celor care vor fi evaluați pentru înrolare.

Breuer insistă că selecția finală nu se va face aleatoriu:

„Dacă numărul de voluntari este insuficient și înrolarea obligatorie este decisă de guvern și parlament, îi vom selecta pe cei mai calificați și motivați”, a precizat el.

Cât de urgentă este această măsură pentru Germania

Generalul avertizează că, până la sfârșitul deceniului, Germania are nevoie de o forță activă puternică și de o rezervă solidă pentru a-și asigura apărarea și pentru a descuraja eventualii adversari:

„Până la sfârșitul deceniului, avem nevoie nu doar de o forță activă puternică, ci și de o rezervă puternică pentru a fi gata de apărare și pentru a-i descuraja pe adversarii potențiali”, a conchis Breuer.

Tags:
Citește și...
Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”
Externe
Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”
Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu
Externe
Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu
Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)
Externe
Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)
Mecanicul erou din Londra, în stare critică. Cine este și cum a salvat viețile mai multor pasageri aflați în trenul în care a avut loc atacul cu cuțitul
Externe
Mecanicul erou din Londra, în stare critică. Cine este și cum a salvat viețile mai multor pasageri aflați în trenul în care a avut loc atacul cu cuțitul
E lege! Fumatul, interzis persoanelor născute după 2007, într-un loc în care mii de români merg în vacanță. Interdicția se aplică și turiștilor
Externe
E lege! Fumatul, interzis persoanelor născute după 2007, într-un loc în care mii de români merg în vacanță. Interdicția se aplică și turiștilor
Donald Trump crede că Xi Jinping înţelege consecinţele unei invazii chineze în Taiwan
Externe
Donald Trump crede că Xi Jinping înţelege consecinţele unei invazii chineze în Taiwan
Acordul de pace în Gaza. Hamas returnează rămășițele a trei ostatici israelieni
Externe
Acordul de pace în Gaza. Hamas returnează rămășițele a trei ostatici israelieni
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
Externe
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie. Zece persoane înjunghiate, nouă în stare critică
Parlamentul francez a respins taxa pe marile averi. Guvernul condus de Sebastien Lecornu în pericol
Externe
Parlamentul francez a respins taxa pe marile averi. Guvernul condus de Sebastien Lecornu în pericol
Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
Externe
Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
Ultima oră
15:18 - Firmele de top, premiate de CCR. Mihai Daraban: „Este un barometru al mediului de business” / Care sunt cele mai performante domenii din economia românească (VIDEO)
15:09 - Președintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în materie de arme nucleare”
14:50 - Rețeaua fraților Micula. Judecători implicați în infracțiunile afaceriștilor (VIDEO)
14:34 - Magia sărbătorilor se plătește scump. Orașul din România unde o noapte de cazare ajunge la 1.500 de lei
14:10 - Grindeanu: A ajuns președintele să fie propteaua lui Drulă. Ironiile șefului PSD pentru Nicușor Dan (VIDEO)
13:48 - Surse: Motivul pentru care Horațiu Potra a cerut, de fapt, extrădarea în România. Ce au anunțat avocații
13:45 - Ce spune Mihai Sturzu despre destrămarea trupei Hi-Q: „A fost greu de dus momentul acela. Atunci am fost foarte supărați”
13:30 - Ilie Bolojan nu îi dă explicații lui Sorin Grindeanu. Reacția nervoasă a liderului PSD (VIDEO)
13:19 - Premiera filmului „Cravata Galbenă”, la Sala Palatului: John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton, prezenți alături de public (GALERIE FOTO)
12:59 - Cum și când să admiri superluna Castorului, cea mai spectaculoasă lună plină a anului