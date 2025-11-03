Generalul Carsten Breuer, șeful Statului Major al Apărării din Germania, a cerut evaluarea tuturor tinerilor din țară pentru un posibil serviciu militar, relatează agenția . Acesta avertizează că Berlinul trebuie să fie pregătit pentru orice situație de criză.

„Din punct de vedere militar, este vital să fie evaluată întreaga cohortă de vârstă. Numai atunci vom ști cine e disponibil și pe cine putem chema într-o situație de apărare, pe care dorim să o prevenim”, a spus Breuer într-un interviu acordat grupului de presă RND.

De ce consideră Germania că evaluarea tinerilor este necesară pentru un posibil serviciu militar

Potrivit generalului, o evaluare națională ar permite identificarea rapidă a persoanelor care pot fi mobilizate în caz de conflict. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, susține și el această idee, subliniind că este vorba despre o măsură de protecție și planificare, nu despre o militarizare a societății.

„Nimeni nu poate spune, astăzi, cu certitudine, cum va arăta situația de securitate și amenințarea în anii următori”, a adăugat Breuer, subliniind că nu își mai poate permite întârzieri în modernizarea apărării.

Ce prevede noua lege a serviciului militar în Germania

Noua lege privind serviciul militar va intra în vigoare la 1 ianuarie și, în primă fază, se va baza doar pe voluntariat. Dacă numărul voluntarilor va fi insuficient, ar putea fi aplicată o tragere la sorți pentru selecția celor care vor fi evaluați pentru înrolare.

Breuer insistă că selecția finală nu se va face aleatoriu:

„Dacă numărul de voluntari este insuficient și înrolarea obligatorie este decisă de guvern și parlament, îi vom selecta pe cei mai calificați și motivați”, a precizat el.

Cât de urgentă este această măsură pentru Germania

Generalul avertizează că, până la sfârșitul deceniului, Germania are nevoie de o forță activă puternică și de o rezervă solidă pentru a-și asigura apărarea și pentru a descuraja eventualii adversari:

„Până la sfârșitul deceniului, avem nevoie nu doar de o forță activă puternică, ci și de o rezervă puternică pentru a fi gata de apărare și pentru a-i descuraja pe adversarii potențiali”, a conchis Breuer.