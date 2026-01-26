B1 Inregistrari!
Tragedie în Filipine. Un număr de 15 persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute în naufragiul unui feribot

Adrian Teampău
26 ian. 2026, 09:36
Feribot Sursa foto: X
Cuprins
  1. Tragedie soldată cu opt morți
  2. 138 de persoane au fost salvate
  3. Tragedie cu repetiție în Filipine

O tragedie soldată cu cel puțin 15 morți s-a produs în zona de sud a Filipinelor. Un feribot având 342 de pasageri a naufragiat, luni dimineață, conform informațiilor furnizate de autorități.

Tragedie soldată cu opt morți

Un accident foarte grav s-a produs luni dimineață, în regiunea din sudul Filipinelor. Cel puțin 15 persoane au murit în naufragiul unui feribot care transporta 342 de pasageri, relatează AFP. Autoritățile locale au informat că numărul morților ar putea fi mai mare dat fiind că bilanțul nu este final. În tragedie au dispărut și alte 28 persoane.

„Există opt decese confirmate (bilanțul a fost actualizat ulterior – n. red), a declarat pe Facebook Arsina Laja Kahing-Nanoh, primarul unei comune din provincia Basilan, în apropierea locului accidentului.

Nava M/V Trisha Kerstin 3 făcea legătura între Zamboanga City, pe insula Mindanao, şi insula Jolo din provincia Sulu. Distanța dintre cele două puncte este de aproximativ 150 de kilometri. Insula Basilan, unde sunt concentrate operaţiunile de salvare, se află între aceste două locuri.

Autoritățile nu au descoperit cauza exată a scufundării, însă estimează că ar fi vorba despre valurile foarte puternice. De asemenea, sunt luate în considerare și eventuale probleme tehnice. Este exclusă, însă o supraîncărcare a vasului de transport.

138 de persoane au fost salvate

Operațiunile de salvare au fost declanșate imediat după această tragedie. O reprezentantă a serviciilor de salvare, Ronalyn Perez, a declarat că 316 de persoane au fost recuperate. Acestea primesc îngrijiri. Potrivit sursei citate, un număr de 18 persoane naufragiate au fost duse la spital.

„Dificultatea o reprezintă numărul de pacienţi care sosesc. Avem lipsă de personal în acest moment”, a dezvăluit Ronalyn Perez.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, deși sunt îngreunate de marea agitată.

Feriboturile reprezintă unul dintre principalele mijloace de călătorie care fac legătura între cele 7.100 de insule din arhipelagul filipinez. Slab întreţinute şi controlate superficial, navele sunt folosite de milioane de oameni. De multe ori se călătorește în condiții de supraaglomerare, iar acest lucru predispune la accidente.

Tragedie cu repetiție în Filipine

Astfel de accidente în care sunt implicate feriboturile de transport au mai avut loc în Filipine. O altă tragedie s-a produs în urmă cu mai puțin de trei ani. În 2023, peste 30 de pasageri au murit în incendiul feribotului Lady Mary Joy 3, care circula între Zamboanga City şi Jolo.

Un alt accident tragic a avut loc în 2015. Nava Kim Nirvana s-a răsturnat la scurt timp după plecare, făcând 61 de morţi. Scufundarea feribotului, care transporta şi câteva tone de ciment, orez şi îngrăşăminte, a fost probabil cauzată de supraîncărcare.

Pe 21 decembrie 1987, feribotul Dona Paz s-a ciocnit cu un petrolier în Filipine. În urma impactului au murit peste 4.300 de persoane. Acesta rămâne cel mai grav accident maritin din istorie, provocat pe timp de pace.

