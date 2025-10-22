O tragedie s-a petrecut în largul coastelor Tunisiei, în Marea Meditarană. O ambarcațiune care transporta migranți ilegali a naufragiat, iar 40 de pasageri au murit.

O nouă tragedie în Marea Mediterană

Un număr de 40 de migranți ilegali au murit după ce în care se aflau s-a scufundat în largul coastelor Tunisiei. Această tragedie a fost anunțată, miercuri, de , citate de dpa.

Un purtător de cuvânt al autorităţilor judiciare a declarat că printre victime se află copii mici şi femei. Migranții proveneau din mai multe țări sub-sahariene. Aceștia au fugit, cel mai probabil, din țările de origine încercând să scape de violențe sau de sărăcie

Ambarcaţiunea naufragiată a fost descoperită în zorii zilei de miercuri în largul zonei Sleqta, la sud de Tunis. Potrivit surselor citate, alte 30 de persoane au fost salvate de la înec de o intervenție a pazei de coaste. Aceștia au fost adăpostiți în siguranță în centrele destinate unor asmenea situații.

Another massacre by the European border regime. 70 people seeking life — women, men,children — drowned off Salakta,Mahdia.

40 bodies recovered so far, including infants.

30 survivors pulled from the water. This is not a tragedy. It’s policy. — jihed (@brirmijihed)

Autoritățile au deschis o investigație

După această tragedie care s-a petrecut în largul coastelor tunisiene, autoritățile tunisiene au deschis o . Acestea încearcă să descopere în ce context s-a scufundat barca ce transporta migranții ilegali.

În acest moment nu se știe când a avut loc naufragiu și nici care a fost locul de plecare a bărcii, au menţionat reprezentanții autorităților judiciare din Tunis. Aceștia au adăugat că investigaţiile sunt în desfăşurare, iar mai multe detalii vor fi oferite ulterior, în funcție de evoluția anchetei. Urmează ca ancheta să stabilească de unde a plecat vasul și ce destinație avea. De asemenea, oficialii tunisieni vor să identifice victimele.

De menționat că această tragedie nu este singulară. Tunisia a devenit un punct major de tranzit pentru zeci de mii de africani din zona sub-sahariană. Aceștia fug, în fiecare an, de sărăcie și de violență, sperând să-și construiască un viitor mai bun în țările din Uniunea Europeană.