Tragedie în Liberia! Cel puțin 40 de persoane au murit în urma unei explozii fatale a unei autocisterne cu gaz (VIDEO)

Cel puțin 40 de persoane au murit în Liberia în urma unei explozii grave a unei autocisterne cu gaz. Tragedia s-a întâmplat în zona nord-centrală a țării, potrivit ministrului adjunct al Serviciilor de Sănătate, Francis Kateh.

Totul s-a întâmplat marți noapte, 26 decembrie, în localitatea Totota. Autocisterna a fost implicată într-un accident rutier pe o stradă, fiind ulterior răsturnată într-un șanț. Mai multe persoane s-au deplasat la locul faptei pentru a colecta gazul care ieșea din autovehicul. Acesta a explodat brusc, scrie Agerpres.

Ministrul adjunct al Serviciilor de Sănătate a anunțat că în urma exploziei cel puțin 40 de persoane au murit, iar alte 83 au fost rănite, printre care o femeie și trei copii cu vârste cuprinse între 6 și 9 ani.

Numărul victimelor ar putea crește, anunță ministrul.

Martorii susțin că persoanele de la fața locului au încercat să scoată combustibil din autocisternă în momentul în care s-a produs explozia.

Preşedintele Liberiei, George Weah, şi-a exprimat, joi, „profunda compasiune” pentru tragedie.

An explosion in Central Liberia, Totota Bong County, is believed to have killed at least 15 people. Tuesday's fatal accident occurred when residents went to get gas after a speeding truck slipped off the road and fell.

