Tragedie în Portugalia! Bărbat sufocat mortal, după ce soția sa obeză a căzut peste el. Cum s-a petrecut incidentul

Un bărbat de 59 de ani din Portugalia a murit după ce partenera sa, cu un an mai în vârstă și având peste 100 de kilograme, s-a împiedicat și a căzut peste el, fără să mai poată să se ridice. s-a produs în locuința lor din cartierul Campanha, aflat la periferia orașului Porto.

Conform presei locale, victima avea o constituție fragilă și se afla întins pe podea, lângă pat, în momentul în care femeia s-a ridicat și a încercat să se apropie de el. În acel moment, s-a dezechilibrat, a căzut și a rămas blocată între pat și perete.

Cuprins:

Cum au reacționat vecinii

Ce spun autoritățile

Ce urmează pentru soția victimei

Cum au reacționat vecinii

Țipetele disperate ale femeii i-au alertat pe vecini, care au intrat imediat în casă pentru a ajuta. Aceștia au reușit să o ridice de pe bărbat, însă până la sosirea pompierilor și paramedicilor, acesta era deja inconștient. În ciuda eforturilor echipajelor medicale, victima nu a mai putut fi salvată.

Presa portugheză relatează că pentru a elibera bărbatul a fost nevoie de cinci bărbați, din cauza greutății soției.

Ce spun autoritățile

Poliția a investigat cazul și a exclus orice suspiciune de crimă, catalogând decesul drept un . O sursă apropiată anchetei a declarat:

„A fost încadrat drept asfixiere accidentală. Este, evident, un deces foarte neobișnuit, dar nu a existat intenție criminală. Totul a pornit de la faptul că femeia s-a împiedicat când s-a ridicat din pat și a încercat să se apropie de soțul ei, care era întins pe podea”, au spus autoritățile, potrivit

Ce urmează pentru soția victimei

Femeii i-a fost oferită consiliere psihologică, iar ancheta a fost închisă. Cei doi trăiau împreună de mai mulți ani, fiind considerați un cuplu, deși nu erau căsătoriți legal.