B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”

Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”

Ana Maria
11 aug. 2025, 18:41
Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat ...
Sursa Foto: Instagram/ @lidiabuble

În vacanța petrecută în Monaco, Lidia Buble a căutat un moment de relaxare pentru a ameliora durerile cervicale de care suferea. Vedeta a decis să încerce un masaj de relaxare într-un salon întâlnit întâmplător, cu speranța că va avea parte de o experiență intensă și reconfortantă.

Cuprins:

  • Ce-a pățit Lidia Buble când a mers la masaj
  • Cum a decurs masajul Lidiei Buble
  • Ce neplăceri a întâmpinat artista în timpul ședinței de masaj

Ce-a pățit Lidia Buble când a mers la masaj

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit aseară. Eram plină de spume. Am plecat de acolo de unde am stat cu surorile și cu nepoții și în drum spre Monaco m-am oprit într-un loc. Am zis că e un fel de SPA și să îmi fac și eu un masaj să mă relaxez că mă durea cervicala. Mă programez pentru acela în care se urcă pe tine cu picioarele, cu coatele, te apasă. Eu nu sunt absurdă, dar mă așteptam să mă apese, să lucreze pe aici pe la gât, să mă repare.”, a spus Lidia, potrivit Cancan.

Cum a decurs masajul Lidiei Buble

Contrar așteptărilor, masajul nu a fost deloc intens sau terapeutic. Femeia care a realizat masajul nu a aplicat presiunea dorită, ci doar a mângâiat-o, fără efect asupra durerilor cervicale.

Comunicarea a fost aproape imposibilă, pentru că angajata salonului nu vorbea engleză.

„Mă pun pe pat și începe masajul. Prima jumătate de oră am tăcut din gură, nu am zis nimic, m-am gândit că îmi pregătește trupul pentru ceva. Am zis: ‘Stai să vezi când începe asta, mamă, îmi rupe frânele’. Mă tot dădea cu ulei pe tot corpul. După jumătate de oră văd că nu se întâmplă nimic, i-am zis dacă se poate puțin mai tare să mă apese că mă doare. Femeia nu știa engleză, nu înțelegea o boabă.”

Ce neplăceri a întâmpinat artista în timpul ședinței de masaj

Mai grav a fost faptul că femeia care o masa avea unghii lungi, care au zgâriat-o destul de tare pe spate, provocându-i chiar și o senzație de usturime. Cântăreața a încercat să o oprească, dar nu a fost înțeleasă, iar neplăcerile au continuat. Totul, în condițiile în care serviciul a fost și foarte scump.

„Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. În schimb, doamna avea niște unghii mai mari decât ale mele și m-a zgâriat. Erau din alea subțiri, zici că erau cuțite. I-am zis că să nu mă mai zgârie cu unghiile, să mă maseze. Se uita așa la mine a pagubă, nu zicea nimic. Mă ustura spatele decât m-a zgâriat cu unghiile. Nu mai știam cum să îi arăt. În fine, am dat o căruță de bani ca să mă dea o doamnă cu ulei.”, a mai povestit Lidia.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Eveniment
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
Monden
Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Eveniment
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Oana Roman, mărturisire dureroasă despre relația ei cu Petrus, fratele său vitreg: „Din păcate!”
Monden
Oana Roman, mărturisire dureroasă despre relația ei cu Petrus, fratele său vitreg: „Din păcate!”
Anamaria Prodan, mesaj disperat pentru Laurențiu Reghecapf. Ce i-a cerut impresara fostului soț? „Vino, să nu mai râdă nimeni de tine”
Monden
Anamaria Prodan, mesaj disperat pentru Laurențiu Reghecapf. Ce i-a cerut impresara fostului soț? „Vino, să nu mai râdă nimeni de tine”
Record pentru Brad Pitt. „F1”, filmul cu cele mai mari încasări din cariera actorului
Monden
Record pentru Brad Pitt. „F1”, filmul cu cele mai mari încasări din cariera actorului
Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
Monden
Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
Monden
Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
Bianca Drăgușanu, atac nemilos la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului”. Ce alte săgeți a mai aruncat vedeta
Monden
Bianca Drăgușanu, atac nemilos la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Nu vreau să vorbesc despre penibilitatea asta aberantă, este de râsul circului”. Ce alte săgeți a mai aruncat vedeta
Carmen Tănase, despre Lia Bugnar: „Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit”. Cum s-au împrietenit cele două
Monden
Carmen Tănase, despre Lia Bugnar: „Avem lucruri în comun și avem multe de vorbit”. Cum s-au împrietenit cele două
Ultima oră
19:18 - Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
18:59 - Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
18:59 - Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
18:47 - La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
18:44 - Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
18:32 - O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
18:13 - Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
18:13 - Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
18:04 - Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
17:55 - Oana Roman, mărturisire dureroasă despre relația ei cu Petrus, fratele său vitreg: „Din păcate!”