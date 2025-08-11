Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”

În vacanța petrecută în Monaco, a căutat un moment de relaxare pentru a ameliora durerile cervicale de care suferea. Vedeta a decis să încerce un de relaxare într-un salon întâlnit întâmplător, cu speranța că va avea parte de o experiență intensă și reconfortantă.



Cuprins:

Ce-a pățit Lidia Buble când a mers la masaj

Cum a decurs masajul Lidiei Buble

Ce neplăceri a întâmpinat artista în timpul ședinței de masaj

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit aseară. Eram plină de spume. Am plecat de acolo de unde am stat cu surorile și cu nepoții și în drum spre Monaco m-am oprit într-un loc. Am zis că e un fel de SPA și să îmi fac și eu un masaj să mă relaxez că mă durea cervicala. Mă programez pentru acela în care se urcă pe tine cu picioarele, cu coatele, te apasă. Eu nu sunt absurdă, dar mă așteptam să mă apese, să lucreze pe aici pe la gât, să mă repare.”, a spus Lidia, potrivit .

Contrar așteptărilor, masajul nu a fost deloc intens sau terapeutic. Femeia care a realizat masajul nu a aplicat presiunea dorită, ci doar a mângâiat-o, fără efect asupra durerilor cervicale.

Comunicarea a fost aproape imposibilă, pentru că angajata salonului nu vorbea engleză.

„Mă pun pe pat și începe masajul. Prima jumătate de oră am tăcut din gură, nu am zis nimic, m-am gândit că îmi pregătește trupul pentru ceva. Am zis: ‘Stai să vezi când începe asta, mamă, îmi rupe frânele’. Mă tot dădea cu ulei pe tot corpul. După jumătate de oră văd că nu se întâmplă nimic, i-am zis dacă se poate puțin mai tare să mă apese că mă doare. Femeia nu știa engleză, nu înțelegea o boabă.”

Mai grav a fost faptul că femeia care o masa avea unghii lungi, care au zgâriat-o destul de tare pe spate, provocându-i chiar și o senzație de usturime. Cântăreața a încercat să o oprească, dar nu a fost înțeleasă, iar neplăcerile au continuat. Totul, în condițiile în care serviciul a fost și foarte scump.



„Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. În schimb, doamna avea niște unghii mai mari decât ale mele și m-a zgâriat. Erau din alea subțiri, zici că erau cuțite. I-am zis că să nu mă mai zgârie cu unghiile, să mă maseze. Se uita așa la mine a pagubă, nu zicea nimic. Mă ustura spatele decât m-a zgâriat cu unghiile. Nu mai știam cum să îi arăt. În fine, am dat o căruță de bani ca să mă dea o doamnă cu ulei.”, a mai povestit Lidia.