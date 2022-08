Tragedie rutieră în Turcia. Un autocar plin cu turiști s-a răsturnat într-o prăpastie

Tragedie rutieră în Turcia, duminică dimineață. Un autocar cu 47 de pasageri s-a răsturnat într-o prăpastie și s-a înfipt într-un copac. Accidentul s-a produs pe autostrada Inegol-Domanich, din provincia Bursa, aflată în nord-vestul țării, potrivit Presa locală informează că vehiculul circula pe ruta Kutahya Tavshanli – Mudanya, Bursa.

Potrivit imaginilor postate pe Twitter, echipele de salvare evacuează pasagerii captivi pe geamurile autocarului.

In the north of Turkey, a tourist bus flew off the road into a ditch.

Two people were killed, 45 injured, – local media. The accident occurred on the Inegol-Domanich highway in the province of Bursa. The causes of the accident are being established.

