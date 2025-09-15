, fostul președinte al României, a comentat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, subiectul referitor la scrisoarea lui Donald Trump către țările , prin care le cere europenilor să înceteze achizițiile de petrol rusesc, deoarece aceste achiziții alimentează mașinăria de război a Rusiei. El acuză că sancțiunile nu au fost respectate pe deplin și respectivele state au continuat să cumpere

Fostul președinte Băsescu a menționat că Ungaria cumpără țiței rusesc în valoare de aproximativ 13 miliarde de dolari anual, iar Slovacia în valoare de circa 10 miliarde de dolari anual.

Băsescu recunoaște că Trump are dreptate din punct de vedere simbolic, subliniind inconsecvența ca europenii să ceară sancțiuni împotriva importatorilor de gaze și țiței rusesc, în timp ce două state membre furnizează Rusiei 23-25 de miliarde de dolari anual.

Ce spune Traian Băsescu despre reacția lui Trump

Cu toate acestea, Traian Băsescu consideră suma totală (23-25 miliarde de dolari) „nesemnificativă” în contextul cheltuielilor de război ale Rusiei, estimând că Rusia poate cheltui 20 de miliarde de dolari în doar trei zile de război.

“Nu-s chiar atât de mulți bani. Din câte știu eu, Ungaria cumpără țiței de circa 13 miliarde de dolari anual, iar Slovacia cumpără de vreo 10 miliarde. Deci 13 miliarde Ungaria, 10 miliarde Slovacia. N-ar fi sume foarte mari, dar, simbolic, Trump are dreptate.

Măi europenilor, îmi cereți mie să aplic sancțiuni împotriva celor care importă țiței și gaze din Federația Rusă, iar voi aveți două țări, care împreună îi furnizează lui Putin pentru război 23-25 de miliarde de dolari.

Deci aici el avea dreptate, pe de-o parte. Pe de alta parte, suma este nesemnificativă. Deci Trump își face doar jocul să se scuze de ce e atât de binevoitor față de Putin. Pentru că, trebuie să recunoaștem. Spectacolul pe care l-a făcut în Alaska, în care un criminal de război a fost primit cu covorul roșu, acest spectacol contrastează puternic cu ce-a făcut Putin după două săptămâni. S-a dus la Beijing și i-a râs în nas lui Trump, legat de primirea pe care i-a făcut-o în Alaska.

Deci, în mod cert, Trump valorifică o chestiune nesemnificativă, 23 de miliarde de dolari se cheltuiesc în 3 zile de război”, a explicat Băsescu.

Ce a spus Traian Băsescu despre incidentul cu drona rusească

Traian Băsescu a discutat în emisiunea de la B1TV și despre incidentul cu drona rusească, care a avut loc, sâmbătă, în România.

„Dacă România ar fi doborât această dronă, care, evident, a fost nu o provocare, ci un test să vadă ce eficiență are apărarea antieriană românească, și s-a dovedit că eficiența este zero.

Dacă, însă, România ar fi lovit această dronă, cu certitudine, ambasadorul rus n-ar mai fi luat la mișto autoritățile române, ci probabil s-ar fi burzuluit, ‘ce faceți, domnule? A fost o greșeală și voi ne dărâmați drona? Noi o chemam înapoi!’. Deci e chestia cu decât să plângă mama, mai bine plânge maică-sa.

Adică, eu dărâmam și-l lăsam pe domnul ambasador să se căineze că i-am dărâmat o dronă, care a intrat abuziv în spațiu aerian al României. Deci ceea ce eu vă spun, vă spun din experiența de fost președinte și vă asigur că oricâte păreri și-ar fi dat tot soiul de generali, ordinul meu în calitate de comandant al Armatei ar fi fost ‘doborâți-o’, pentru că este o decizie politică, care arată capacitatea țării de a nu fi umilită”, a mai adăugat Băsescu.

Cu ce ar putea fi doborâte acele drone? Soluția oferită de Băsescu

De asemenea, a dat și o soluție pentru a doborî aceste drone.

„Sigur, m-ați întreba și cu ce, pentru că e greu să crezi că avioanele de vânătoare F-16, care zboară cu o viteză minimă un 700-800 de km/oră, pot să le cobori la 300 de metri altitudine, altitudinea la care cei îndrituiți au informat că zbura drona, care a stat 50 de minute în spațiul nostru aerian.

Deci, lucrurile nu arată decât neputință sau incompetență. Neputința poate veni din lipsa mijloacelor, iar asta nu știu dacă avem mijloace, toată lumea spune că avem și dacă voiam, le și doboram. Și eu cred că avem mijloace, dar poate că nu avioanele Eurofighter sau F-16 sunt arma potrivită, ci poate niște mașini de luptă-ghepard pe care le avem și care sunt destinate pentru luptă anti-aeriană, sunt destinate să doboare avioane, darămite drone.

Avioanele au două tunuri fiecare din ele, două tunuri cu muniție de 35 de milimetri, lansează atacul cu o cadență de 500 de lovituri pe minut. Deci este o mașină foarte bună de luptă și încă ceva, ca să nu se găsească vreun deștept să aibă păreri nerealiste: aceste mașini de luptă pot lovi, pot ataca țințe aeriene din mers, pentru că au sisteme de calcul, care permit loviturile împotriva țințelor aeriene din mers și ating o viteză de 80 km/oră.

Eu am văzut aceste mașinării în poligon la Cincu. E adevărat că nu-s ultima generație, dar sunt niște mașini formidabile, care ar fi extrem de utile în lupta cu dronele.

Vă mai dau un element. Sigur, răuvoitorii ar putea să spună când să vină de la București, să zicem că sunt la București? Păi nu te obligă nimeni să le ții la București.

Vezi, de 2 ani că intrările de drone se fac pe undeva prin zona Ismail și ies pe undeva prin zona Chilia Veche, exact traseul pe care l-a urmat și această dronă, care a intrat 10 km în vencimea teritoriului nostru.

Nu te obligă nimeni să vii cu toate mașinile de luptă ghepard aici, dar amplasezi 3-4 pe traseele frecvent utilizate de aceste drone și cu siguranță poți să ai succes. N-aș vrea să râdem, știi… dar de unde noi atacăm drona cu avioane F-16 sau Eurofighter, după părerea mea, la o altitudine de 300 de metri, poți să le dobori cu grenadă de aia de umăr, cu grenadă reactivă de aia de umăr, din Al Doilea Război Mondial, ca să exagerăm puțin lucrurile, dar să le facem clare.

Mai mult decât atât, vă pot spune că mașinile de luptă ghepard au propriile lor radare, detectează ținta de la 15 km, deci foarte ușor pot fi dirijate de sistemul radar național. Vedeți că se apropie pe direcția asta și au lovituri eficace până la 5.500 de metri. Deci nu discutăm de 300 de metri, cât a fost altitudinea de zbor a acestei drone”, a explicat Băsescu.