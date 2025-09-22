B1 Inregistrari!
Transformă gunoiul în sculpturi spectaculoase: povestea unei artiste (FOTO)

Transformă gunoiul în sculpturi spectaculoase: povestea unei artiste (FOTO)

Ana Beatrice
22 sept. 2025, 08:39
Transformă gunoiul în sculpturi spectaculoase: povestea unei artiste (FOTO)
Sursa Foto: Facebook/ Stephanie Lynn Daigle
Cuprins
  1. Cum iau naștere sculpturile din gunoi
  2. De ce animalele sunt tema centrală
  3. Cum este percepută arta ei de public

Ceea ce pentru majoritatea oamenilor nu este decât gunoi, pentru artista americană Stephanie Lynn Daigle, cunoscută în lumea artei sub pseudonimul Sugarfox, se transformă într-o resursă neprețuită. La 39 de ani, creatoarea originară din Southington a reușit să stârnească fascinația publicului printr-o viziune unică: aceea de a da o nouă viață obiectelor aruncate. Tacâmuri vechi, cabluri electrice uzate, bucăți de plastic sau alte materiale nefolositoare devin, în mâinile ei, materie primă pentru sculpturi spectaculoase.

Mai mult decât simple opere de artă, creațiile sale au o puternică încărcătură simbolică. Alegând să modeleze în special animale, artista transmite un mesaj dublu, frumusețea lumii naturale și nevoia urgentă de a proteja mediul. Prin fiecare lucrare, Stephanie invită privitorul să regândească noțiunea de „deșeu” și să descopere valoarea ascunsă a lucrurilor considerate inutile.

Cum iau naștere sculpturile din gunoi

Fiecare sculptură creată de Stephanie Lynn Daigle este rezultatul unui proces atent, care îmbină tehnica manuală cu imaginația artistică. Spre deosebire de mulți artiști care apelează la lipici sau sudură, ea alege o metodă mai dificilă, dar mult mai durabilă: înșurubează fiecare piesă în parte. Capetele șuruburilor rămân la vedere, însă nu sunt considerate imperfecțiuni, ci devin parte integrantă din estetica lucrării, conferindu-i un aer industrial, autentic.

După ce structura de bază este stabilă, artista trece la etapa de finisare. Sculpturile sunt vopsite cu atenție, fiecare strat de culoare fiind gândit să pună în evidență formele și expresivitatea animalelor pe care le recreează. Astfel, obiecte fără valoare capătă o nouă viață, transformându-se în opere spectaculoase, pline de dinamism și personalitate.

„Pentru mine, întrebarea dacă las lucrările nefinisate e ca și cum ai întreba un pictor dacă lasă schițele neterminate. Nu este ceea ce îmi propun să fac”, a explicat artista, subliniind că fiecare creație trebuie să fie completă și să transmită un mesaj puternic.

De ce animalele sunt tema centrală

Pentru Stephanie Lynn Daigle, animalele reprezintă o sursă nesfârșită de inspirație. Ele îi oferă nu doar forme interesante și dinamice, ci și emoția necesară pentru a transmite un mesaj prin arta sa. „Nu am găsit niciodată alt subiect care să mă inspire sau să mă entuziasmeze atât de mult precum animalele”, mărturisește artista, explicând de ce alegerea lor nu este întâmplătoare, potrivit click.ro.

Fiecare sculptură creată de ea reușește să surprindă vitalitatea și expresivitatea lumii animale. Din bucăți de cabluri, tacâmuri sau plastic uzat prind viață câini cu priviri blânde, pisici jucăușe, păsări în zbor sau chiar animale sălbatice care par să își regăsească libertatea în formele metalice. Transformarea unor resturi aparent lipsite de valoare în ființe pline de energie este, de fapt, parte din farmecul și unicitatea artei sale.

Cum este percepută arta ei de public

Stephanie Lynn Daigle reușește să stârnească atât admirație, cât și reflecție. Privitorii sunt fascinați de modul în care obiecte banale, considerate fără valoare, sunt reconfigurate în sculpturi spectaculoase, cu o expresivitate aparte. Fiecare lucrare este, în același timp, un manifest ecologic și o provocare adresată oamenilor de a-și regândi relația cu consumul și cu ceea ce aruncă zilnic.

Entuziasmul publicului s-a reflectat rapid și în succesul artistei. Stephanie a devenit o prezență căutată la expoziții și evenimente artistice, iar recunoașterea a depășit granițele comunității locale. Invitațiile la emisiuni de televiziune prestigioase, precum The Kelly Clarkson Show, au consolidat reputația ei națională și i-au adus o audiență mult mai largă.

De asemenea, rețelele sociale joacă un rol important în popularizarea creațiilor sale. Fotografiile și videoclipurile cu sculpturile atrag mii de vizualizări și reacții pozitive, demonstrând că publicul este din ce în ce mai deschis la forme de artă inovatoare și sustenabile.

Pe lângă aprecierea estetică, există și un interes comercial tot mai mare. Sculpturile realizate de Sugarfox se vând cu sume cuprinse între 1.500 și 5.000 de dolari, iar comenzile pot fi făcute online.

