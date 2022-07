Transport, cazare, mese zilnice, plajă și suveniruri în Thassos la un buget echilibrat. Cât trebuie să achiți pentru o vacanță de trei persoane

În plin sezon estival, destinația favorită pentru majotitatea românilor. De asemenea, crește numrul persoanelor care ajung pentru prima dată în această țară.

Principala preocupare a unui om înainte de vacanță este bugetul, pe care trebuie să-l aloce distracției. Fiecare vrea să se asigure că și-a pregătit suma de bani necesară.

Este cazul unei românce care cere calcule pentru 5 nopți care să includă tot.

„Face cineva o scurtă contabilitate a unui sejur de 5 nopți în Tassos? Benzină, taxe, autostrăzi, fery, cazare 2 adulți+copil, două mese/zi la tavernă, șezlonguri și alte răsfățuri”, a scris aceasta pe

Suma medie pentru vacanța în Thassos constituie 1500 de euro

„Un buget echilibrat pentru Thassos, pentru 3 persoane, este 1500 EURO, adică 7500 lei autentic românești. Asta înseamnă 300 euro transport (benzină, taxe drum, ferry), 500 euro cazare, 100 euro masa/zi= 700 (aici fiind calculat și bugetul de plajă cu șezlong, bere etc, rămân alte mici cheltuieli gen miere, ulei măsline, suveniruri după bunul plac al fiecăruia”

„1500 euro 7 nopți pentru 2 adulți și un copil 11 ani, atâta am cheltuit noi”

„Și noi la fel acum 2 săptămâni. Și ne-am rupt în figuri la banii ăștia. Se poate și cu mai puțin. Adică ne-am plimbat, mâncat, croaziere, seară grecească etc. Nu ne-am abținut de la nimic”

„Cam 2700 euro 7 nopți all inclusive un adult+copil 13 ani, cam tot inclus, aproximativ”

„Buget 1200 euro 3 persoane dar la sfârșitul lui iunie. În perioada aceasta au mai crescut cazările. 5 nopți”

„Noi am cheltuit 1200 euro (2 adulți 2 copii) dar nu am luat decât o zi șezlonguri-10 euro, mâncam la tavernă doar seara, la prânz doar o dată (făceam ceva rapid în cameră că nu aveau răbdare să aștepte)-o medie de 50 euro/masă. Ferry 82 euro dus întors. Vigneta Bulgaria am luat pe 7 zile 38 lei. Și motorină am plecat cu un plin și am mai cheltuit cam 400 lei (drum dus întors și plimbări între plaje zilnic cu mașina pe insula). Cazare 1800 lei 6 nopți. În cei 1200 euro au intrat și ceva suveniruri ulei, măsline,jucării, cosmetice”

„Nu știu cât te ajută pentru că nu am copil, încă dar o săptămâna (6 nopți) în Thassos pentru două persoane pe mine m-a costat cu totul 1100 euro. Cu totul adică și benzină și taxe de drum și mâncare și șezlonguri și cazare și răsfăț în fiecare seară”

„6 nopți – 7500 lei = 1500 euro, 2 adulți + 1 copil 16 ani”

„40 de euro cazarea 2 adulți și 1 copil 7 ani pentru 7 nopți! 800 de euro drum și cheltuiala acolo! Mâncat la restaurat mai puțin dimineața! Dimineața s-a mâncat micul dejun în cameră, că ne-a fost mai ușor cu copilul să mâncăm în cameră!”

„8 nopți 624 euro cazare+ 700 euro prânz + cină 2 adulți plus 2 copii 18 și 13 ani”

„1700 eur / 10 nopți, 2 adulți + 1 bucată copil de 13 ani. Nicio restricție, dar cu o limită de bun simț (adică nu am aruncat banii pe lucruri inutile – ne-am prins din experiențele anterioare) și nici nu ne-am restricționat de la pofte și dorințe”

„Cred că 1500-1800 euro e suficient pentru un sejur de 6-7 nopți, noi cam atât cheltuim an de an în Thassos, 2 adulți și un copil, câteoadată mai sărim calul, dar nu mereu”

Turiștii sunt mulțumiți de prețuri

„200 euro am cheltuit noi până acum, 2 persoane, 5 nopți. Mai avem încă 2 nopți, probabil vom mai cheltui vreo 200 eur. În cei 1200 de până acum au intrat drumul, feribotul, plimbări pe diferite plaje, șezlonguri, consumație pe plajă, mâncare + vin sau bere seara la taverne și cazarea. Ce e drept am ales o cazare destul de ieftină pentru că sunt doar eu cu soțul, încă nu avem copii și ne place să umblăm de dimineața până seară, venim la cazare chiar numai să dormim. Avem o chicinetă în camera și într-o seară ne-am gătit, în rest se poate mânca bine, porții generoase la prețuri ok”

„M-am întors din Thasoss săptămâna trecută, familie 2 adulți + 2 copii (4 ani și 7 ani), 6 nopți, cazare fără mic dejun + drum + cheltuieli în jur de 1700 euro”

„10 zile 1450 euro tot sejurul (mic dejun la camera) drum +taxe+cazare (40e pe noapte) masă prânz și seară taverne cadouri ulei etc plimbare cu vaporul28 e benzină pe insula 50 e”

„Benzină ptr 2000 km (consum 8%, 2 eur litrul 320 eur, bac dus întors 70 eur, mâncare între 50 și 100 eur pe zi (prânz plus seară 2 persoane), cazare între 50 și 150 eur pe noapte, șezlong 3-5 eur pe zi sau 12 eur la plajele rasate (marble beach)”

„Noi am dat 6650 lei pe 7 nopți, o masă la tavernă pe zi (basic de tot – pizza gyros paste) fără alcool, fără suc la masă, doar apă, md inclus, atv închiriat 3 zile. Fără alte răsfățuri”

„Noi am dat 1000 euro 2 persoane, 4 nopți – drum, taxe, feribot, cazare, mâncare (mâncam la taverne de 2 ori pe zi plus șezlonguri) și plus ce am mai cumpărat de pe acolo”

„500€ 2 persoane / 5 nopți plus mic dejun inclus la Kohylia Beach – 20€ șezlongul din care e consumația. 10% reducere la mâncarea din restaurant și 10% reducere la băutura de pe plajă dacă stai cazați la ei. Cazarea e mai ieftină dacă suni și rezervi direct la hotel decât pe booking”

Puteți aloca un buget de 120 eur pe zi fiind cu copil. Aici depinde dacă va luați sau nu cu mic dejun inclus. Cazare în funcție de ce găsiți și ce vă place. La cazare vă puteți face o idee singuri dând câteva mailuri la câteva pensiuni sau verificând pe anumite platforme sau google.

Recomand să rezervați direct la proprietar. Pe lângă cazare, mese și plajă (120 eur / zi) se adaugă carburantul 1200 km dus întors + 300 km de exemplu pe insula (aici la fel va calculați dvs ptr dvs știți cât consumă mașînă pe care o aveți) plus vigneta de ex 76 lei pe o luna, taxa ferry, autostrada 1.9 eur, asigurare sănătate și asistență rutieră A24.

La toate acestea se adaugă mici suveniruri dacă va cumpărați și cumpărături ptr acasă ( 25 – 30 eur 5 litrii ulei măsline), măsline (10 eur borcanul de 2 litrii măsline Simolive nouă acestea ne plac am dat doar exemplu).

Toți cei care spun bugetul se raportează bineînțeles la ei și la cât au cheltuit ei, este absolut normal, dar fiecare are tabieturi diferite, poate stil de viață diferit. Va faceți o idee aproximativă și cam atât. În rest dumneavoastră știți.

Plajele de exemplu unele nu îți impun consumație minimă decât minim o băutură de 3-4 eur de persoană să ai șezlong, la altele plătești separat șezlongul 5 eur de exemplu, la altele ai consumație minimă 20 – 30 eur ptr 2 șezlonguri.

Aici vreau să menționez că noi de multe ori luăm masă la taverna respectivă de pe plajă și automat avem un minim 30 eur cheltuiți cu masă și ce băuturi consumăm acolo pe plajă. Și automat chiar dacă ar fi 20 -30 eur minim consumație, nu este o problema. Dar repet, fiecare știe mai bine cum îi place”

Noi am fost în perioada 10/17 iunie și am cheltuit 950 de euro cu tot cu combustibil, ferry cazare și mâncare.

„Hotel pe plajă, camera cu vedere la mare și plajă privată cu nisip fin.

Micul dejun pe balcon,în liniște, la prânz un gyros pe plajă sau o salată(nu din pungă și nici cu lada frigorifică pe plajă nu merg) și seară la tavernă ceva lejer. Am uitat să specific că mergem la mare să ne bucurăm de mare nu să mâncăm până nu mai putem, plus că fructele de mare nu sunt printre preferatele noastre.

Cazarea a fost 220 de euro cameră triplă cu vedere la mare”, scriu turiștii pe forum.