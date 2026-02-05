B1 Inregistrari!
Trei surori adolescente au sărit de la etajul 9, după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Ce au scris în mesajul de adio (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 12:47
Trei surori s-au sinucis după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a produs tragedia
  2. Ce a povestit un martor
  3. Fetele, obsedate de Coreea

Trei surori adolescente s-au sinucis aruncându-se de la etajul 9, după ce părinții le-au confiscat telefoanele mobile. Ele deveniseră dependente de un joc online coreean.

Cum s-a produs tragedia

Tragedia a avut loc în Uttar Pradesh, India, miercuri dimineață. Pakhi (12 ani), Prachi (14 ani) și Vishika (16 ani) s-au închis balconul apartamentului în care locuiau și s-au aruncat pe rând de la etajul 9.

În casa lor a fost găsită o notă scrisă de mână, de opt pagini, în care fetele cereau de mai multe ori iertare tatălui lor.

Fetele au luat decizia după ce au devenit dependente de un joc coreean, iar părinții tocmai le confiscaseră telefoanele.

„Niciun părinte și niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva. Copiilor nu ar trebui să li se permită să joace astfel de jocuri. Nu le-aș fi permis niciodată asta dacă aș fi știut”, a spus Chetan Kumar, tatăl fetelor.

Ce a povestit un martor

Vecinii au povestit că au auzit atât de tare țipetele fetelor încât sau trezit din somn.

„Am văzut pe cineva stând pe balcon, gata să sară. Nu vedeam dacă era bărbat sau femeie, fiind la distanță. Am sunat soția să-i spun și să facem ceva. (…) Una dintre ele părea hotărâtă să sară, iar celelalte două încercau s-o salveze. N-am apucat să sun după ajutor, că toate trei au căzut în gol”, a povestit un martor, citat de Daily Mail.

Fetele, obsedate de Coreea

În mesajul lăsat, surorile au scris că sunt obsedate de cultura coreeană: „Papa, ne pare rău, Coreea e viața noastră, e cea mai mare iubire a noastră. Orice ai spune, nu putem renunța la asta, așa că ne sinucidem”.

Ancheta poliției a mai arătat că ele au început să fie dependente de telefoane în timpul pandemiei și că, din cauza obsesiei pentru cultura coreeană, au renunțat la școală acum doi ani.

Adolescentele aveau pe pereții camerei mesaje precum: „Sunt foarte, foarte singură” și „Fă-mă o inimă frântă”.

„E clar că fetele au fost influențate de cultura coreeană și au și scris asta în biletul de adio”, a declarat Nimish Patel, comisar de poliție.

