Cine va conduce Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro? Președintele american Donald Trump a anunțat că o echipă formată din Marco Rubio (secretar de stat), Pete Hegseth (secretar al apărării) și Stephen Miller (consilier pe securitate națională și migrație) va prelua coordonarea tranziției în Venezuela.

De asemenea, vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost inclus în această echipă, deși a avut un rol mai discret în recentele operațiuni militare din Caracas, care au vizat capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Totodată, Trump a afirmat că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, „cooperează” cu SUA, informează .

Cine va conduce Venezuela și cine va lua deciziile finale

În ceea ce privește deciziile legate de Venezuela, Trump a fost clar, a spus că el va avea ultimul cuvânt. Președintele a explicat că grupul implicat este alcătuit din experți din domenii diverse, iar deciziile vor fi rezultatul colaborării între aceștia.

Un reportaj al subliniază că Stephen Miller, cunoscut pentru politicile antiimigrație, ar putea avea un rol-cheie în gestionarea situației din Venezuela.

Ce a spus Marco Rubio despre rolul SUA în Venezuela

Senatorul a declarat că tranziția va fi condusă prin prisma politicilor de securitate națională, implicând întregul aparat american. Rubio a insistat asupra faptului că efortul va fi unul comun și coordonat.

Trump a afirmat că, deși lidera opoziției Maria Corina Machado nu este considerată un partener valid pentru guvernarea Venezuelei, Delcy Rodriguez pare deschisă colaborării.

„Am sentimentul că cooperează. Au nevoie de ajutor. Și am sentimentul că (Rodriguez) își iubește țara și își dorește ca țara sa să supraviețuiască”, a declarat președintele american.

De asemenea, Trump a avertizat-o pe Rodriguez că dacă nu va face ce trebuie, „va avea un viitor mai rău decât Maduro”.

Cine va conduce Venezuela? Există contacte oficiale între Washington și noua conducere venezueleană?

Trump a afirmat că nu au existat contacte oficiale înainte de operațiunea militară care a dus la capturarea lui Maduro și a Ciliei Flores. Totodată, el a cerut acces complet la resursele Venezuelei, subliniind că SUA nu sunt în război cu țara sud-americană.

„Nu suntem în război cu Venezuela. Suntem în război cu oamenii care vând droguri; suntem în război cu oamenii care își golesc închisorile în țara noastră și își trimit dependenții de droguri și își golesc spitalele de boli mintale în țara noastră”, a explicat Donald Trump.

Ce efect va avea schimbarea puterii în Venezuela asupra industriei petroliere

Capturarea lui Maduro a fost descrisă de Trump drept un „moment extraordinar în istorie”, care va avea un impact pozitiv pentru emisfera vestică.

Unul dintre beneficiile preconizate este reducerea prețurilor la petrol pentru americani. Președintele SUA s-a arătat optimist că firmele petroliere americane vor relua exploatarea resurselor Venezuelei în mai puțin de 18 luni, cu investiții semnificative în infrastructură.

„Cred că putem face asta în mai puțin timp, dar va necesita mulți bani”, a spus Trump, adăugând că investițiile vor fi rambursate ulterior prin profit.

Contrar optimismului exprimat de Trump, presa americană citează surse care spun că industria petrolieră americană este reticentă să se întoarcă în Venezuela, din cauza instabilității politice, a naționalizărilor și a lipsei de securitate juridică.