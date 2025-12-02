B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Trump, control preventiv. Iată ce arată rezultatele RMN-ului făcut

Selen Osmanoglu
02 dec. 2025, 09:12
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Publicarea rezultatelor și reacția Casei Albe
  3. Ce a spus Trump despre scanare
  4. RMN preventiv și recomandările standard

Președintele american Donald Trump a efectuat în octombrie un RMN la inimă și abdomen, parte a unui screening preventiv, iar rezultatele au fost considerate „perfect normale”, potrivit medicului său. Casa Albă a făcut publice detaliile după ce Trump a promis că va dezvălui rezultatele scanării.

Despre ce este vorba

Medicul Sean Barbabella a declarat într-un comunicat că examinarea fizică a președintelui a inclus „imagistică avansată”, considerată „standard pentru un control medical executiv” pentru grupa sa de vârstă. În urma investigațiilor cardiovasculare și abdominale, Barbabella a concluzionat că rezultatele au fost „perfect normale”, conform agenției AFP, citată de Adevărul.

„Scopul acestei imagistici este preventiv: să identifice probleme într-un stadiu incipient, să confirme starea generală de sănătate și să asigure menținerea vitalității și funcției pe termen lung”, a explicat medicul.

Publicarea rezultatelor și reacția Casei Albe

Casa Albă a publicat memo-ul medicului după ce Trump a declarat că va face publică scanarea. Atât președintele, cât și reprezentanții administrației au subliniat că RMN-ul a făcut parte dintr-un examen medical de rutină. Totuși, până luni, nu s-au oferit detalii despre motivul exact pentru care Trump a făcut RMN-ul sau despre ce zonă a corpului a fost scanată.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat: „Cred că asta este destul de mult detaliu”, comentând publicarea memo-ului.

Ce a spus Trump despre scanare

Președintele republican a precizat că rezultatele RMN-ului au fost „perfecte” și a adăugat că nu știe ce parte a corpului a fost examinată. „A fost doar un RMN. Ce parte a corpului? Nu a fost creierul, pentru că am făcut un test cognitiv și l-am luat cu punctaj maxim”, a explicat el reporterilor.

RMN preventiv și recomandările standard

În mod obișnuit, medicii recomandă un RMN pentru diagnosticarea unor simptome sau monitorizarea unor probleme de sănătate existente. RMN-urile cardiace și abdominale „preventive”, precum cel efectuat de Trump, nu fac parte din screening-urile standard.

Ceea ce medicul său a numit „control executiv” se referă la teste suplimentare, neobișnuite, adesea costisitoare și neacoperite de asigurare, destinate persoanelor cu venituri mari și vizate pentru a verifica starea generală de sănătate în detaliu.

