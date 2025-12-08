B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”

Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”

Selen Osmanoglu
08 dec. 2025, 09:07
Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Trump, dezamăgit de Zelenski
  2. Planul american
  3. Reacții și incertitudini

Donald Trump a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu este pregătit” să aprobe propunerea de pace americană menită să încheie războiul cu Rusia, după trei zile de discuții între Washington și Kiev în Florida. Liderul de la Casa Albă a criticat lipsa implicării lui Zelenski în analiza planului prezentat de SUA.

Trump, dezamăgit de Zelenski

Președintele american Donald Trump a criticat, duminică seara, conducerea ucraineană, susținând că Zelenski „nu a citit propunerea” americană de acord de pace pentru Ucraina, dezvăluită acum trei săptămâni și discutată separat cu Moscova și Kiev, relatează AFP, citat de Adevărul.

„Am vorbit cu președintele Putin și cu conducerea ucraineană – în special cu președintele Zelenski – și trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”, a declarat Trump înainte de a participa la o ceremonie de premiere la Washington.

Planul american

Planul de pace propus de Statele Unite a fost supus mai multor runde de negocieri la Geneva și Florida, pentru a ajusta textul în favoarea Kievului.

Conform declarațiilor lui Trump, „Asta convine Rusiei, care ar prefera să aibă întreaga țară, dar nu sunt sigur că îi convine lui Zelenski. Rusia, cred eu, este de acord cu [acordul], dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord. Oamenii lui îl apreciază. Dar el nu este pregătit.”

Documentul a fost prezentat și președintelui rus Vladimir Putin marți, în timpul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova.

Reacții și incertitudini

Puține detalii au fost făcute publice despre versiunea modificată a planului, după ce prima variantă a fost considerată, în mare parte, favorabilă Rusiei de către Kiev și statele europene. Experții și oficialii internaționali rămân precauți, subliniind că succesul unui astfel de acord depinde de acceptarea simultană a ambelor părți implicate în conflict.

Discuțiile recente de la Washington și Florida au avut ca scop crearea unui document echilibrat, dar criticile lui Trump la adresa lui Zelenski sugerează că există încă obstacole semnificative înainte ca orice acord să poată fi semnat.

Tags:
Citește și...
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Externe
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
Externe
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Externe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau în tramvai
Externe
Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau în tramvai
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Externe
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
Externe
Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
Numărul doi din FBI, acuzat de abuz de putere. Directorul adjunct a folosit trupele SWAT să ducă acasă o prietenă beată
Externe
Numărul doi din FBI, acuzat de abuz de putere. Directorul adjunct a folosit trupele SWAT să ducă acasă o prietenă beată
Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea NATO și pune un deadline scurt. Ce se poate întâmpla, în caz contrar, dacă nu se respectă termenul
Externe
Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea NATO și pune un deadline scurt. Ce se poate întâmpla, în caz contrar, dacă nu se respectă termenul
Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”
Externe
Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”
Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat
Externe
Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat
Ultima oră
11:00 - Timișoara găzduiește artefacte din Pompeii. Ce elemente deosebite pot fi văzute în cadrul expoziției (VIDEO)
10:59 - Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
10:44 - Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
10:16 - Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge
10:07 - Antrenorul Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 79 de ani
09:49 - Prognoza meteo, 8 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
09:41 - Un nou cutremur în România atrage atenția specialiștilor. Zona în care s-a produs
09:40 - Lux, istorie și natură. Ce oraș a fost desemnat cel mai elegant din Europa
09:30 - ANPC anunță toleranță zero pentru dezvoltatorii imobiliari. Cum se vor aplica sancțiunile odată cu intrarea în vigoare a „Legii Nordis”
09:19 - Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți