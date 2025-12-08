Donald Trump a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu este pregătit” să aprobe propunerea de pace americană menită să încheie războiul cu Rusia, după trei zile de discuții între Washington și Kiev în Florida. Liderul de la Casa Albă a criticat lipsa implicării lui Zelenski în analiza planului prezentat de SUA.

Trump, dezamăgit de Zelenski

Președintele american Donald Trump a criticat, duminică seara, conducerea ucraineană, susținând că Zelenski „nu a citit propunerea” americană de acord de pace pentru Ucraina, dezvăluită acum trei săptămâni și discutată separat cu Moscova și Kiev, relatează AFP, citat de Adevărul.

„Am vorbit cu președintele Putin și cu conducerea ucraineană – în special cu președintele Zelenski – și trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”, a declarat Trump înainte de a participa la o ceremonie de premiere la Washington.

Planul american

Planul de pace propus de Statele Unite a fost supus mai multor runde de negocieri la Geneva și Florida, pentru a ajusta textul în favoarea Kievului.

Conform declarațiilor lui Trump, „Asta convine Rusiei, care ar prefera să aibă întreaga țară, dar nu sunt sigur că îi convine lui Zelenski. Rusia, cred eu, este de acord cu [acordul], dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord. Oamenii lui îl apreciază. Dar el nu este pregătit.”

Documentul a fost prezentat și președintelui rus Vladimir Putin marți, în timpul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova.

Reacții și incertitudini

Puține detalii au fost făcute publice despre versiunea modificată a planului, după ce prima variantă a fost considerată, în mare parte, favorabilă Rusiei de către Kiev și statele europene. Experții și oficialii internaționali rămân precauți, subliniind că succesul unui astfel de acord depinde de acceptarea simultană a ambelor părți implicate în conflict.

Discuțiile recente de la Washington și Florida au avut ca scop crearea unui document echilibrat, dar criticile lui Trump la adresa lui Zelenski sugerează că există încă obstacole semnificative înainte ca orice acord să poată fi semnat.