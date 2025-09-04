B1 Inregistrari!
Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși"

Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”

George Lupu
04 sept. 2025, 13:03
Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși"
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că încă dorește să ajute Kievul și Moscova să ajungă la un acord de pace și a anunțat încă o dată că „ceva se va întâmpla”, în ciuda incertitudinii cu privire la perspectivele unor discuții directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul Kremlinului, Vladimir Putin.

Ce spune Donald Trump despre o întâlnire Putin-Zelenski

„Sincer, cea cu Rusia, am crezut, am crezut că va fi partea mai ușoară dintre cele pe care le-am oprit, dar pare a fi ceva puțin mai dificil decât altele.”

Trump a adăugat că urmărește îndeaproape cum se comportă Zelenski și Putin în acest moment.

„Am urmărit, am văzut și am vorbit despre asta cu președintele Putin și președintele Zelenski. Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiți. Dar ceva se va întâmpla. Vom realiza acest lucru”, a spus el, potrivit Ukrainska Pravda.

Președintele SUA a declarat că va continua să insiste asupra unui acord de pace, în ciuda luptelor sângeroase și a atacurilor rusești asupra populației civile.

Trump a explicat că abordarea sa în multe discuții diplomatice este de a reuni liderii într-o singură cameră și de a-i forța să încheie un acord în timp real, adesea sub îndrumarea sa, fără a respinge nicio posibilitate până când acesta se întâmplă. El a subliniat că o astfel de abordare necesită răbdare.

Întrebat dacă uneori trebuie să „aștepte să se termine lucrurile”, Trump a răspuns: „Ei bine, trebuie să faci asta”.

„Am avut niște zile foarte bune, din fericire, și odată ce îi reunesc într-o cameră sau cel puțin îi fac să vorbească între ei, par să se rezolve. Am salvat milioane de vieți”, crede el.

