Trump știa și a mers mai departe? Fostul președinte Traian Băsescu a comentat evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV. Acesta a vorbit despre reacția Iranului și despre rolul președintelui american Donald Trump în escaladarea tensiunilor.

Băsescu consideră că situația actuală era previzibilă și că informațiile existau deja la nivelul serviciilor de informații.

De ce spune Traian Băsescu că regimul din Iran nu putea fi schimbat

Fostul șef al statului a explicat că intervențiile militare nu aveau cum să producă o schimbare reală la nivelul regimului iranian.

“Da, este clar, regimul nu s-a schimbat și n-a putut fi schimbat prin bombardamente, ceea ce era ușor de anticipat.”, a declarat Băsescu.

Ce știa Donald Trump înainte de atacuri

Potrivit lui Băsescu, liderul american fusese informat din timp că există riscul unor atacuri asupra americane din regiune.

“De altfel, domnul președinte Trump a fost prevenit asupra acestor două aspecte. 1 – l-au prevenit serviciile de informații că nu este garantată schimbarea regimului prin intervenția militară la nivelul la care s-a făcut, fără trupe la sol, și 2, președintele Trump a fost informat de serviciile americane că Iranul va ataca bazele militare ale Statelor Unite din țările din Orientul Mijlociu.”, a mai adăugat fostul președinte.

Trump știa și a mers mai departe? Cum explică Băsescu reacția președintelui SUA

a fost critic la adresa președintelui american, sugerând că Trump nu poate spune că nu a fost informat înainte.

“Degeaba se face că-i surprins, degeaba vrea să pară neinformat. A știut și a mers înainte, a sacrificat cu bună-știință interesele celor 8 țări care au fost atacate de Iran.”, a mai spus fostul șef de stat.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor tot mai ridicate dintre Iran și Statele Unite, dar și al atacurilor recente asupra unor baze militare americane din Orientul Mijlociu.

Situația rămâne volatilă, iar riscurile de escaladare continuă să fie analizate la nivel internațional.