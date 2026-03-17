Acasa » Externe » Băsescu: Trump a fost informat că Iranul va ataca bazele militare ale SUA. Degeaba se face că e surprins. A știut și a mers înainte (VIDEO)

Ana Maria
17 mart. 2026, 18:17
Sursa foto Captura video B1 TV
Cuprins
  1. De ce spune Traian Băsescu că regimul din Iran nu putea fi schimbat
  2. Ce știa Donald Trump înainte de atacuri
  3. Trump știa și a mers mai departe? Cum explică Băsescu reacția președintelui SUA

Trump știa și a mers mai departe? Fostul președinte Traian Băsescu a comentat evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV. Acesta a vorbit despre reacția Iranului și despre rolul președintelui american Donald Trump în escaladarea tensiunilor.

Băsescu consideră că situația actuală era previzibilă și că informațiile existau deja la nivelul serviciilor de informații.

De ce spune Traian Băsescu că regimul din Iran nu putea fi schimbat

Fostul șef al statului a explicat că intervențiile militare nu aveau cum să producă o schimbare reală la nivelul regimului iranian.

Da, este clar, regimul nu s-a schimbat și n-a putut fi schimbat prin bombardamente, ceea ce era ușor de anticipat.”, a declarat Băsescu.

Ce știa Donald Trump înainte de atacuri

Potrivit lui Băsescu, liderul american fusese informat din timp că există riscul unor atacuri asupra bazelor militare americane din regiune.

“De altfel, domnul președinte Trump a fost prevenit asupra acestor două aspecte. 1 – l-au prevenit serviciile de informații că nu este garantată schimbarea regimului prin intervenția militară la nivelul la care s-a făcut, fără trupe la sol, și 2, președintele Trump a fost informat de serviciile americane că Iranul va ataca bazele militare ale Statelor Unite din țările din Orientul Mijlociu.”, a mai adăugat fostul președinte.

Trump știa și a mers mai departe? Cum explică Băsescu reacția președintelui SUA

Traian Băsescu a fost critic la adresa președintelui american, sugerând că Trump nu poate spune că nu a fost informat înainte.

Degeaba se face că-i surprins, degeaba vrea să pară neinformat. A știut și a mers înainte, a sacrificat cu bună-știință interesele celor 8 țări care au fost atacate de Iran.”, a mai spus fostul șef de stat.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor tot mai ridicate dintre Iran și Statele Unite, dar și al atacurilor recente asupra unor baze militare americane din Orientul Mijlociu.

Situația rămâne volatilă, iar riscurile de escaladare continuă să fie analizate la nivel internațional.

Mesajul dur al lui Donald Trump pentru statele din NATO. „Nu avem nevoie de nimic de la voi.”
Externe
Mesajul dur al lui Donald Trump pentru statele din NATO. „Nu avem nevoie de nimic de la voi.”
Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
Externe
Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
Demisie de rang înalt în administrația Trump. Șeful antiterorismului din SUA contestă războiul cu Iranul
Externe
Demisie de rang înalt în administrația Trump. Șeful antiterorismului din SUA contestă războiul cu Iranul
Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
Externe
Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
Externe
Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
Hittler și Zielinski se înfruntă weekendul acesta pentru o primărie din Franța
Externe
Hittler și Zielinski se înfruntă weekendul acesta pentru o primărie din Franța
Cum se comportă Prințul William cu Kate Middleton când nu îi vede nimeni. Detaliul care i-a surprins pe toți
Externe
Cum se comportă Prințul William cu Kate Middleton când nu îi vede nimeni. Detaliul care i-a surprins pe toți
Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
Externe
Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
Externe
Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
Peter Szijjarto, șeful diplomației din Ungaria, provoacă reacții: „Noi nu suntem proști, ci maghiari”
Externe
Peter Szijjarto, șeful diplomației din Ungaria, provoacă reacții: „Noi nu suntem proști, ci maghiari”
Ultima oră
18:25 - PNL strică tovărășia cu PSD din cauza lui Adrian Câciu. Peneliștii cer sancțiuni după derapajul din comisia de buget
18:17 - Mesajul dur al lui Donald Trump pentru statele din NATO. „Nu avem nevoie de nimic de la voi.”
18:07 - Atenție la linkurile primite prin SMS! Un bărbat din Vâlcea a fost arestat după ce a golit 133 de conturi
17:53 - Bulgaria a devenit raiul cumpărăturilor ieftine. Românii și grecii se înghesuie la benzinării și în magazinele alimentare
17:37 - Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
17:34 - Cum a fost surprins Nicușor Dan la Cotroceni: A donat sânge alături de angajați: „Putem face o mare diferență” (VIDEO)
17:31 - EXCLUSIV: Nu suntem în stare să ne implicăm într-un război. Avertismentul dur al lui Traian Băsescu. „Stăm între două războaie, dar nu suntem în stare să facem nimic.” (VIDEO)
17:04 - 21 de drone au fost trimise de Rusia către România, azi noapte. Miruță a anunțat unde au fost găsite mai multe bucăți de dronă
16:53 - ANAF a dat lovitura la Bacău. Inspectorii antifraudă au confiscat bijuterii de 12 milioane de lei
16:51 - Vodafone Business și Stup dedică antreprenorilor o zi pentru transformare digitală: V-Boost Day