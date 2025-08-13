Trupele ruse au avansat „fără echipament” pe frontul de est din Ucraina. Reacția lui Zelenski

Volodimir Zelenski susține că avansul Rusiei lângă Dobropillia, pe frontul Pokrovsk, urmărește să creeze un impact mediatic înaintea întâlnirii din 15 august dintre și .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce spune Zelenski

Ce s-a întâmplat

Forțele ruse au intensificat avansul către Dobropillia în ultimele zile, încercând în special să se stabilească în apropierea autostrăzii Dobropillia-Kramatorsk.

Zelenski consideră că scopul avansului Rusiei în apropiere de Dobropillia, pe frontul Pokrovsk, are un motiv, acela de a crea un context informațional înaintea întâlnirii din 15 august dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin.

„Grupurile rusești, fără echipament, au avansat aproximativ 10 kilometri în mai multe locații. Unele au fost deja localizate – parțial distruse, parțial capturate. Restul vor fi, de asemenea, găsite și distruse în curând. Scopul acestei avansări este clar pentru noi: crearea unui anumit context informațional până la 15 august [data întâlnirii dintre Trump și Putin – n.r.], în special în discursul american, arătând că Rusia avansează și Ucraina pierde teritoriu”. a declarat președintele Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda, citat de

Ce spune Zelenski

„Se pregătesc pentru o operațiune ofensivă, după cum credem, pe trei fronturi”, a spus Zelenski.

„Fronturile principale sunt cele din Zaporojie, Pokrovsk și Novopavlivka [ultimul se află în regiunea Dnipropetrovsk – n.r.]. Credem că vor fi desfășurate încă 15.000 [de soldați – n.r.] pe frontul de la Zaporojie, aproximativ 7.000 pe frontul de la Pokrovsk și, posibil, încă 5.000 pe frontul de la Novopavlivka. Credem că vor face totul pentru a se pregăti pentru acțiuni ofensive după 15 august”, a mai adăugat el.