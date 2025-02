„Tu nu ești președintele. Taci din gură!”. Băiețelul lui Elon Musk l-a lăsat mască pe Donald Trump, chiar în Biroul Oval (VIDEO)

Miliardarul tehnologic Elon Musk și președintele SUA au semnat un ordin executiv pentru a continua reducerea forței de muncă federale. În timp ce Elon Musk s-a adresat presei alături de Donald Trump, fiul său X Æ ‘X’ A-Xii a atras toată atenția presei.

Copilul de patru ani a fost surprins mimând gestul tatălui său în fața presei. Odată, i-a spus chiar lui Donald Trump: „Vreau să taci din gură”. Acțiunile sale l-au iritat pe Donald Trump, care a încercat din răsputeri să ignore situația.

„Nu ești președinte, trebuie să pleci”, a spus fiul lui Musk lui Trump

Videoclipurile cu Elon Musk, fiul său și Donald Trump adresându-se presei la Biroul Oval au devenit virale pe rețelele de socializare. Într-unul dintre clipuri video, X poate fi auzit spunând: „Vreau să taci din gură”.

Într-un alt videoclip de la conferința de presă, X i-a spus lui Donald Trump că nu este președinte și că trebuie să plece. În timp ce Elon Musk și-a continuat discursul, Donald Trump a ignorat comportamentul lui X.

Musk’s kid looked at Trump, said, ‘I want you to SHUSH your f^cking mouth up!’, picked his nose, and wiped it on the Resolute Desk, all in less than 20 seconds.

