Turcii de la Baykar dublează gestul lituanienilor care au strâns bani ca să cumpere o dronă pentru ucraineni: Drona Bayraktar va fi dată gratis, iar fondurile strânse vor ajunge tot în Ucraina, ca ajutor umanitar

Lituanienii au strâns fonduri ca să cumpere o dronă Bayraktar TB2 pentru forțele ucrainene ce-și apără țara de invadatorii ruși. Gestul a făcut înconjurul presei internaționale, dar gestul lituanienilor a fost dublat, joi, de un anunț al companiei producătoare din Turcia. Baykar a transmis că va da ucrainenilor drona gratis, iar banii strânși de lituanieni vor constitui un nou ajutor umanitar tot pentru Ucraina.

Lituania a anunțat în urmă cu câteva zile că a colectat în cadrul unei chete publice pentru achiziția unei drone militare Bayraktar TB2 pentru a sprijini Ucraina în războiul provocat de Rusia. În urma anunțului făcut de Lituania, compania Baykar a anunțat joi că va oferi Lituaniei un Bayraktar TB2 gratuit, pe contul de Twitter al companiei.

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine.

Upon learning this, Baykar will gift a Bayraktar TB2 to Lithuania free of charge and asks those funds go to Ukraine for humanitarian aid.

🇹🇷🇺🇦🇱🇹

— BAYKAR (@BaykarTech)